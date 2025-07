Una comissió del Congrés dels EUA assenyala un dels responsables claus de l'intent d'assassinat de Trump

L'Oficina de Responsabilitat del govern dels Estats Units, una comissió bipartidista del congrés nord-americà, ha responsabilitzat al Servei Secret de greus negligències que van possibilitar l'intent d'assassinat del llavors aspirant a la Casa Blanca, ara president del país, Donald Trump. Els fets van ocórrer el 13 de juliol de l'any passat durant un míting a Pensilvània.

La comissió apunta que el Servei Secret va ser incapaç de discernir, per sobre de tot, "quins recursos dedicar" a la protecció de Trump, a causa de l'estatus del magnat, que en aquest moment no era el nominat formal del Partit Republicà.

L'informe assenyala que el dispositiu de protecció de Trump també mancava d'una "jerarquia específica sobre els rols i responsabilitats de cada agent" a l'hora de garantir la seguretat del míting. "No existien detalls que descrivissin una llista de passos clau que l'agent havia de seguir per dotar de personal a la sala de seguretat" encarregada de coordinar la protecció "a pesar que el Servei Secret proporciona una llista de verificació per al personal que exerceix altres funcions especialitzades", segons el document.

La comissió indica que "alts càrrecs" del Servei Secret "estaven al corrent que el llavors expresident estava sota amenaça" però "a causa de l'opacitat de les pràctiques" de l'agència de protecció "les forces de seguretat locals no van rebre informació" sobre el perill que corria Trump.

Un tirador, identificat posteriorment com a Thomas Matthew Crooks, de vint anys, va disparar vuit trets, un dels quals va fregar l'orella de Trump, i va matar un dels assistents, identificat com a Corey Comperatore. Un franctirador va respondre al foc i va acabar matant a l'assaltant.

L'informe ha estat redactat a petició del president de la Comissió Judicial del Senat, el republicà Chuck Grassley, que no ha dubtat a apuntar a l'administració Biden pels dèficits de seguretat i la manca de coordinació dins del dispositiu de protecció del llavors aspirant.