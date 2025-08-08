Els líders de la UE insten Israel a «reconsiderar» l'ordre d'ocupar Gaza

Els líders de la Unió Europea han reclamat aquest divendres a Israel "reconsiderar" els seus plans per ocupar la ciutat de Gaza. En un missatge a les xarxes socials, el president del Consell Europeu, António Costa, ha advertit que l'operació -així com l'augment dels assentaments, la destrucció de Gaza o la política de promoure la fam- no només vulnera l'acord amb la UE anunciat a mitjans de juliol, sinó que també viola els principis fonamentals de la llei internacional i els "valors universals".
Per això, el president de la Comissió creu que la decisió "ha de tenir conseqüències per a les relacions entre la UE i Israel". Costa ha assegurat que la situació a Gaza "continua sent dramàtica" i que la decisió del govern israelià "només ho empitjorarà".
Per la seva banda, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha insistit en la necessitat d'un alto el foc. En un breu missatge a les xarxes socials, ha demanat al govern israelià que "reconsideri" la seva decisió d'ampliar les operacions militars a la ciutat de Gaza, afegint també que alhora "cal l'alliberament de tots els ostatges, retinguts en condicions inhumanes". A banda, Von der Leyen ha tornat a demanar l'accés immediat i sense traves de tota l'ajuda humanitària a la Franja.
Costa i Von der Leyen s'han pronunciat així sobre el pla de Netanyahu després que el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, hagi anunciat també aquest divendres la suspensió immediata de les exportacions a Israel que l'exèrcit israelià pot acabar utilitzant durant l'ofensiva a la Franja de Gaza.
El govern d'Israel ha aprovat la matinada d'aquest divendres la proposta del primer ministre, Benjamin Netanyahu, d'ocupar tota la ciutat de Gaza. És el primer pas del pla per a la conquesta total de l'enclavament que defensa Netanyahu per "desmilitaritzar-la" i controlar-ne la seguretat. De fet, Israel vol "eliminar Hamàs" i instaurar un govern civil sobre el qual no ha donat més detalls.
L'estat espanyol condemna l'ordre d'ocupació
El ministre d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha condemnat els plans del govern israelià per ocupar Gaza lamentant que provocarà “més destrucció i patiment”. En un missatge a X, Albares ha tornat a reclamar un “alto el foc permanent, l’entrada massiva i immediata d’ajuda humanitària i l’alliberament de tots els ostatges”.
“La pau definitiva a la regió només s'aconseguirà posant dempeus la solució de dos Estats, que inclogui un Estat de Palestina realista i viable”, ha afegit.