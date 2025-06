Trump diu que Espanya «és un problema» per a l'OTAN: «És molt injust amb la resta»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat que Espanya és “un problema” per a l’OTAN per les reticències del govern de Pedro Sánchez a augmentar la partida en defensa. De camí a la cimera de l’OTAN a bord de l’Air Force One, Trump ha criticat aquest dimarts que el president espanyol no hagi acceptat l’acord de l'Aliança Atlàntica per elevar l’objectiu de despesa: “És molt injust per a la resta”, ha sentenciat.

Fonts de la Moncloa asseguren que aquestes declaracions “entren en la normalitat” i que evitaran el “xoc” amb Trump a la cimera. “No pretenem torpedinar la cimera, complirem amb l’OTAN”, diuen, afegint que han mantingut contactes “directes i indirectes” amb els Estats Units. Sánchez coincidirà amb Trump a les set del vespre al sopar oficial de la cimera de la Haia.

Els líders de l’OTAN van arribar a un principi d’acord el diumenge per invertir un 5% del PIB en defensa -un 3,5% en despesa militar directa i un 1,5% en àrees com la seguretat o la indústria-. Tot i això, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte va assegurar en una missiva a Sánchez que atorgarà "flexibilitat" a l'Estat per "determinar el seu propi camí sobirà per assolir els objectius de capacitat". En una compareixen el diumenge, Sánchez va celebrar el pacte assegurant que no gastarà més del 2,1% del PIB en defensa i seguretat, ja que l’objectiu del 3,5% és “incompatible” amb l’estat del benestar.

Tanmateix, Rutte va avisar el dilluns que Espanya haurà d'invertir un 3,5% del seu PIB en defensa si vol complir els objectius de capacitat acordats a l'OTAN a principis d'aquest mes de juny. "L'OTAN està absolutament convençuda que Espanya haurà d'invertir el 3,5% del seu PIB, i cada país haurà d'informar periòdicament sobre què està fent per assolir els seus objectius", va apuntar en la roda de premsa prèvia a la cimera anual que enguany se celebra a la Haia (Països Baixos).

Pel que fa a les declaracions de Rutte, fonts de la Moncloa diuen que són unes declaracions que “entren dins del pactat”. Així, el govern espanyol admet que hi ha una “discrepància” amb el secretari general sobre la manera com Espanya pot afrontar les demandes de l’OTAN.