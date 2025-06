L'OTAN nega haver concedit una excepció a Espanya: «Haurà d'invertir el 3,5% del seu PIB en defensa»

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha negat que hagi concedit una clàusula d'exclusió a Espanya perquè no es comprometi a destinar el 5% del PIB en defensa, tal com va pactar l'Aliança Atlàntica. "A l'OTAN no hi ha clàusules d'exclusió i no entén de pactes o acords paral·lels", ha sostingut.

"L'OTAN està absolutament convençuda que Espanya haurà d'invertir el 3,5% del seu PIB, i cada país haurà d'informar periòdicament sobre què està fent per assolir els seus objectius", ha dit Rutte en una roda de premsa prèvia a la cimera anual que se celebra a la Haia (Països Baixos). El cap polític de l'Aliança Atlàntica també ha afirmat que l'any 2029 hi haurà una revisió a fons per comprovar que els estats membres de l'OTAN no es desmarquen del seu camí "tenint en compte el nou context estratègic".

Les paraules de Rutte arriben després que el president espanyol, Pedro Sánchez, hagi assegurat que l'Estat podrà complir els seus objectius de capacitats pactats a l'OTAN destinant el 2,1% del PIB. "Respectem el desig legítim d'altres països d'augmentar la seva inversió en defensa, si així ho volguessin, però nosaltres no ho farem", va explicar Sánchez aquest diumenge en una compareixença des de la Moncloa.

Sánchez va enviar una carta a Rutte argumentant que la proposta d'invertir el 5% del PIB en defensa era "incompatible" amb l'estat del benestar, i el secretari general de l'OTAN va respondre en una altra missiva que l'acord que se signarà a la Haia atorgarà "flexibilitat" a Espanya per "determinar el seu propi camí sobirà per assolir els objectius de capacitat". Si bé aquest dilluns Rutte ha posat en dubte els càlculs de Sánchez per complir amb el pacte invertint el 2,1%.

"Desproporcionat i innecessari"

Sánchez va assegurar que el 5% del PIB en defensa és "desproporcionat i innecessari" per a Espanya. "Per a nosaltres no té sentit", va insistir el cap de l'executiu estatal que, així mateix, va refermar el “compromís” amb l'OTAN i va assegurar que Espanya complirà les capacitats militars exigides per l’Aliança Atlàntica el passat 5 de juny.

Per la seva banda, el president nord-americà va retreure a Espanya la seva "poca" aportació. "L'OTAN haurà de parlar amb Espanya. Ha estat un país que sempre ha pagat molt poc. O eren bons negociadors o no feien el correcte. Crec que Espanya ha de pagar el mateix que tota la resta de països", va assenyalar Trump.

El govern espanyol va rebutjar les paraules de Trump i va respondre apel·lant a la sobirania de l'Estat. "La nostra sobirania val el mateix que la seva i la defensarem i no permetrem que des dels Estats Units ens donin lliçons", va subratllar la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz.