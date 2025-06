El govern espanyol respon amb contundència Trump després que critiqués que l'Estat gasta poc en Defensa

La situació geopolítica al Pròxim Orient manté el món en alerta. Aquest dissabte, diversos membres destacats del govern espanyol han volgut enviar un missatge als Estats Units després que el seu president, Donald Trump, hagi emès certes amenaces contra l'Iran i hagi mostrat ple suport al govern d'Israel dirigit per Benjamin Netanyahu. La intenció de la Moncloa era respondre amb contundència les paraules de l'actual líder a la Casa Blanca sobre la despesa en defensa per part de l'estat espanyol.

En aquest sentit, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha rebutjat les declaracions de Trump sobre el fet que "Espanya gasta poc en Defensa". Des de la clausura del congrés confederal de Comissions Obreres -on Unai Sordo ha estat reelegit secretari general-, Díaz li ha assegurat que "no accepten les seves lliçons" i des de l'estat espanyol "són sobirans per a triar quants diners hi destinen".

El líder estatunidenc va carregar contra Espanya després que Pedro Sánchez assegurés que l'estat espanyol no aconseguiria assolir la xifra d'un 5% del PIB en despesa militar, una xifra exigida per Donald Trump als socis de l'OTAN.

Yolanda Díaz ha insistit en el fet de la independència i la decisió espanyola: "La nostra sobirania val el mateix que la seva i la defensarem i no permetrem que des dels Estats Units ens donin lliçons", ha subratllat. A continuació, la ministra ha incidit en el fet que "el temps de l'ordeno y mando" dels Estats Units cap a Espanya "ja s'ha acabat".

La vicepresidenta ha assegurat que no consentiran exigències d'aquest tipus perquè formen part d'un país "lliure" i "sobirà". "Això és el que avui li responem des de Madrid a Trump, que som sobirans i no farem el que ell vulgui que fem en el conjunt del món", ha postil·lat.

Evacuació de ciutadans al Pròxim Orient

El Ministeri de Defensa ha informat aquest dissabte que ja ha arribat a territori espanyol el segon avió amb ciutadans espanyols que es trobaven a Israel i l'Iran en el moment que han esclatat les hostilitats. Tots ells havien sol·licitat tornar a Espanya. Amb aquests darrers, el govern espanyol dona per tancada la repatriació.



"Amb l'arribada aquesta matinada del segon avió, es completa la repatriació d'espanyols que es trobaven a Israel i l'Iran i que havien sol·licitat tornar a Espanya", ha afirmat el departament liderat per Margarita Robles en un missatge publicat en la xarxa social X, on ha donat la benvinguda a aquests ciutadans.



Hores abans va arribar a la Base de Torrejón de Madrid el primer dels dos avions de l'Exèrcit de l'Aire amb el grup d'espanyols i ciutadans d'altres països que partien des d'Armènia i Jordània fugint de l'escalada bèl·lica entre Israel i l'Iran. Fins a la base aèria s'hi ha desplaçat per a rebre'ls la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui els va rebre i va agrair, novament, la labor dels militars.