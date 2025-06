Trump retreu a Espanya la seva poca aportació en defensa a l'OTAN: «Sempre ha pagat molt poc»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat contra Espanya i li ha retret la seva poca aportació en defensa a l'OTAN. Cal recordar que el president espanyol, Pedro Sánchez, va exposar aquest passat dijous la negativa d'invertir un 5% del PIB en defensa.

"L'OTAN haurà de parlar amb Espanya. Ha estat un país que sempre ha pagat molt poc. O eren bons negociadors o no feien el correcte. Crec que Espanya ha de pagar el mateix que tota la resta de països", ha assenyalat Trump en declaracions als mitjans.

Espanya no ha estat l'única a qui Donald Trump ha etzibat la seva opinió. El Canadà n'és l'altre: "Saben qui també ha pagat poc? Un lloc anomenat Canadà. Què van dir? Per què hem de pagar si els Estats Units ens poden protegir gratis? I fins ara tenien raó", ha manifestat Trump. De la mateixa manera, ha aprofitat els micròfons per menystenir el paper de la diplomàcia d'Europa en la crisi al Pròxim Orient i en la guerra oberta entre Israel i l'Iran.

Pedro Sánchez va anunciar la seva decisió

Sánchez ho va exposar dijous en una carta dirigida a Rutte, poc abans que se celebri la cimera de l'aliança dels dies 24 i 25 de juny a la Haia. Segons el líder socialista, l'increment de la despesa en defensa és "incompatible" amb l'estat del benestar i "contraproduent" per a la seguretat de la UE. En aquest sentit, sosté que una despesa del 2,1% és suficient per complir amb les capacitats defensives acordades.