Donald Trump abandona la cimera del G7 per abordar la guerra entre Israel i l'Iran

El president dels Estats Units, Donald Trump, s'erigia en un dels principals factors d'inestabilitat de la cimera del G7, que reuneix a Kananaskis, a l’estat canadenc d’Alberta, els EUA, Canadà, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i Japó. Si bé, ha abandonat la reunió abans d'hora la nit d'aquest diumenge per tornar de manera urgent cap a la Casa Blanca davant l'escalada bèl·lica entre Israel i l'Iran, tal com ho ha explicat en una atenció als mitjans quan agafava l'avió.

Tot i que Trump ha detallat que el seu adeu precipitat respon al que "heu vist tots", en referència als darrers atacs amb míssils i drons a l'Orient Mitjà, s'ha mostrat críptic a l'hora de justificar la decisió. I és que el president francès, Emmanuel Macron, ha dit que l'homòleg estatunidenc treballa per firmar un alto el foc entre els socis d'Israel i l'Iran, però aquest l'ha desmentit i ha reblat: "No té ni idea del motiu pel qual he marxat".

La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicat a les xarxes socials que Trump va gaudir d'un "gran dia" al G7, amb la signatura d'un acord comercial amb el Regne Unit. Un acord que Trump va anunciar de manera erràtica, fent referències a la Unió Europea, de la qual els britànics van sortir el gener del 2020.

Trump, molt dur amb l'Iran

Trump ha lamentat que l'Iran no signés l'"acord" desitjat pels EUA abans que esclatés la guerra oberta amb Israel. "Quina vergonya i quin desaprofitament de vides humanes", ha dit en una publicació a Truth Social en la qual també ha afirmat que "tothom hauria d'evacuar immediatament Teheran".

El dirigent nord-americà ha reiterat, a més, que l'Iran "no pot tenir armes nuclears" i ha recuperat la fórmula emprada amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, per assegurar que l'Iran "no està guanyant aquesta guerra" i "hauria de seure a negociar abans que sigui massa tard".

"Des de fa molt temps els hem recolzat als israelians amb molta força i Israel ara mateix està fent-ho molt bé", ha dit abans de marxar de la cimera del G7. Una cimera que, finalment, no comptarà fins al final amb el líder més influent del planeta.