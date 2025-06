Europa veu incompliments d'Israel en les obligacions sobre drets humans incloses en l'acord d'associació

La Unió Europa es pronuncia respecte d'Israel. Brussel·les veu "indicis" de què el país liderat per Benjamin Netanyahu incompleix les obligacions en matèria de drets humans que estableix el seu acord d'associació amb la UE. És la principal conclusió de la revisió duta a terme per l'alta representant de la UE, Kaja Kallas, sobre l'acord que regeix les relacions polítiques i comercials entre ambdues parts.

Segons el document, les accions del govern de Benjamin Netanyahu assenyalen un possible incompliment de l'article 2 del pacte, que estableix l'obligació per Israel de respectar el dret internacional humanitari a la Franja de Gaza. Kallas presentarà les conclusions de la revisió dilluns vinent en la reunió de ministres d'Exteriors dels 27, però descarta prendre cap decisió per ara.

L'Acord d'Associació entre Israel i la UE estableix les relacions polítiques i comercials entre ambdues parts des de la seva entrada en vigor l'any 2000. Fa més d'un any, Espanya i Irlanda es van aliar per demanar a Brussel·les revisar si el govern de Benjamin Netanyahu vulnerava els compromisos del pacte en matèria de drets humans amb la seva operació militar a la Franja de Gaza.

Sense terminis d'actuació

La cap de la diplomàcia de la UE presentarà la revisió als ministres i, posteriorment, debatran sobre quins poden ser els seus passos. "Vol recollir les opinions dels estats membres, veure com està l'ambient i cap a on es podria apuntar el següent pas a donar", assenyalen fonts diplomàtiques a l'ACN.

"No hi ha terminis. Depenent del contingut es veurà si hi ha possibilitats d'acció ràpida o si requereix alguna mena de debat més. L'important és el senyal que s'ha donat que aquest procés començava ja", indiquen les mateixes fonts. "Dependrà de l'actitud dels estats, alguns volen anar més de pressa i altres més lents", afegeixen.