Sánchez es nega a invertir un 5% del PIB en defensa

Oposició a l'OTAN. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no veu "raonable" la proposta del secretari general d'organització, Mark Rutte, de destinar el 5% del PIB a defensa i es nega a aplicar-la. És el primer país de l'Aliança Atlàntica en mostrar-se en contra de la iniciativa.

Sánchez ho ha exposat aquest dijous en una carta dirigida a Rutte, poc abans que se celebri la cimera de l'aliança dels dies 24 i 25 de juny a la Haia. Segons el líder socialista, l'increment de la despesa en defensa és "incompatible" amb l'estat del benestar i "contraproduent" per a la seguretat de la UE. En aquest sentit, sosté que una despesa del 2,1% és suficient per complir amb les capacitats defensives acordades.

"És un dret legítim de cada govern decidir si està o no disposat a fer aquests sacrificis; com a aliat sobirà, optem per no fer-lo". En concret, Sánchez proposa que s'inclogui "una fórmula més flexible" i que faci "l'objectiu de despesa opcional o que exclogui Espanya de l'aplicació" d'aquesta fita del 5%.

D'aquesta manera, Espanya és l'únic soci de l'Aliança Atlàntica que es nega, com a mínim públicament, a elevar el PIB en defensa. Altres països com Itàlia o Bèlgica, tradicionalment més contraris a augmentar la despesa militar, ja han afirmat que estan disposats a acceptar la proposta de Rutte i Trump. La setmana vinent es fa la cimera de l'OTAN la Haia i es preveu que s'acordi l'increment de despesa militar del 5%.

Proposta de Trump

La proposta del 5% del PIB en defensa neix d'una idea del president dels Estats Units, Donald Trump, que l'OTAN va acceptar. El pla passa per incrementar fins al 5% del PIB la despesa en defensa dels països de l'OTAN. La proposta, pretèn que els estats destinin un 3,5% del seu PIB en "despesa militar directa" i un 1,5% a inversions vinculades a la seguretat i a la indústria.

L'objectiu d'invertir un 5% del PIB en defensa va verbalitzar-lo Trump poc després d'arribar a la Casa Blanca, criticant alhora el poc compromís dels aliats europeus i el Canadà dins l'OTAN. A hores d'ara, però, cap dels països que formen part de l'organització inverteixen un 5% del seu PIB en defensa. El que més s'hi acosta és Polònia, que supera el 4%, mentre que els Estats Units es queden en el 3,2%. Espanya, al seu torn, és el país que menys destina a la defensa, amb un 1,24% del seu PIB.