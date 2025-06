L'OTAN proposa que els països membres destinin el 5% del PIB a defensa

El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha abraçat la postura del president dels Estats Units, Donald Trump, i ha donat a conèixer de forma oficial el seu pla per incrementar fins al 5% del PIB la despesa en defensa dels països de l'OTAN. La proposta, tal com ja havien avançat alguns socis de l'aliança, buscarà que els estats destinin un 3,5% del seu PIB en "despesa militar directa" i un 1,5% a inversions vinculades a la seguretat i a la indústria.

En la roda de premsa posterior a la reunió dels ministres de Defensa celebrada aquest dijous a Brussel·les, el dirigent neerlandès s'ha mostrat convençut que, malgrat les reticències de països com Espanya, la mesura tindrà el suport dels socis de l'aliança en la pròxima cimera de la Haia.

Segons ha detallat Rutte, el pla donat a conèixer aquest dijous també inclourà mesures perquè els estats es comprometin a complir plans anuals d'inversió. D'aquesta manera, es vol garantir que els països incrementin la despesa de forma gradual cada any, evitant així un reforç de les capacitats a diferents velocitats.

No obstant això, el secretari general no ha especificat el marc temporal del pla -alguns països de l'est volen que l'objectiu del 5% s'assoleixi el 2030 mentre que d'altres parlen del 2035- i ha dit que tots els detalls s'acabaran de discutir precisament els dies 24 i 25 de juny a la Haia, en una cimera on s'espera que els aliats formalitzin el seu compromís amb l'increment de la despesa en defensa.

Durant la roda de premsa, Rutte tampoc incidit en si l'ajuda militar entregada a Ucraïna podrà comptabilitzar com a "despesa militar directa". Sigui com sigui, ha volgut deixar clar que, independentment de l'acord final en la pròxima cimera, el suport a Kíiv es veurà reduït.

Pressió dels EUA i reticències d'Espanya

L'objectiu d'invertir un 5% del PIB en defensa va verbalitzar-lo Trump poc després d'arribar a la Casa Blanca, criticant alhora el poc compromís dels aliats europeus i el Canadà dins l'OTAN. A hores d'ara, però, cap dels països que formen part de l'organització inverteixen un 5% del seu PIB en defensa. El que més s'hi acosta és Polònia, que supera el 4%, mentre que els Estats Units es queden en el 3,2%. Espanya, al seu torn, és el país que menys destina a la defensa, amb un 1,24% del seu PIB.

Les paraules de Rutte contrasten amb les de la ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, qui també des de Brussel·les ha sostingut que invertir el 2% del PIB en defensa -l'objectiu vigent dins l'aliança- és "suficient" per complir els objectius de capacitat de l'OTAN que precisament s'han pactat aquest dijous.

"No és necessari parlar de percentatges", ha reivindicat la dirigent socialista, tot insistint que el més important és que cada país "sigui capaç de complir els seus objectius d'acord amb el que se li ha imposat". En aquest sentit, Robles ha assegurat que l'Estat arribarà aquest any a invertir un 2% del seu PIB en defensa i ha reivindicat Espanya com un soci "responsable" dins l'OTAN.