Trump decidirà «en les properes dues setmanes» si ataca l'Iran

La Casa Blanca ha informat que el president Donald Trump prendrà una decisió sobre la intervenció dels Estats Units en el conflicte entre Israel i l'Iran en un termini de dues setmanes. La secretària de premsa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha llegit davant dels periodistes un missatge del president: "Basant-me en el fet que hi ha una possibilitat substancial de negociacions que poden o no tenir lloc amb l'Iran en un futur pròxim, prendré la meva decisió sobre si hi entro o no en les dues pròximes setmanes".

La resposta arriba l'endemà de jugar amb la incertesa. Donald Trump no va descartar atacar l'Iran. "Pot ser que ataqui o pot ser que no, ningú sap què faré", va assegurar el president dels Estats Units en resposta a preguntes de periodistes dimecres.