Trump no descarta atacar l'Iran: «Ningú sap què faré»

Donald Trump no ha descartat aquest dimecres atacar l'Iran, en una nova escalada de la tensió a l'Orient Mitjà alimentada pels bombardeigs que el règim dels aiatol·làs i el govern d'Israel intercanvien des de fa diversos dies. "Pot ser que ataqui o pot ser que no, ningú sap què faré", ha assegurat el president dels Estats Units en resposta a preguntes de periodistes. També ha dit que el govern d'Ali Khamenei s'ha posat en contacte amb la Casa Blanca, en el context de les negociacions per determinar quin programa nuclear ha de tenir l'Iran. Trump ha afegit, però, que "potser és massa tard", per bé que ha admès que hi ha "una gran diferència entre ara i fa una setmana" pel que fa a la postura del país àrab.