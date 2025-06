Israel i l'Iran firmen un «alto el foc» dissenyat per Trump

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la matinada d'aquest dimarts que Israel i l'Iran han arribat a un acord "complet i total" d'alto el foc immediat i d'una durada de 12 hores. L'anunci ha estat confirmat per la televisió oficial iraniana, tot i que en un primer moment havia estat desmentida pel ministre d'Exteriors, Abass Aragchi. Al seu torn, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, no s'ha pronunciat sobre l'acord fins que ja ha entrat en vigor. A primera hora del matí, Netanyahu ho ha confirmat i ha assegurat que ja han complert tots els objectius.

"Felicitats a tothom!", ha celebrat Trump en un missatge a la xarxa social Truth Social. L'inquilí de la Casa Blanca ha detallat que serà l'Iran qui "començarà" la treva, i quan es compleixi la 12a hora d'aturada de les hostilitats, Israel la continuarà durant 12 hores més. Mentrestant, l'altra banda mantindrà la pau. "A les 24 hores, el món veurà la fi oficial de la guerra de 12 dies", ha assegurat.

Trump ha felicitat tots dos països "per tenir la resistència, el valor i la intel·ligència per acabar, el que s'hauria de dir 'La Guerra de Dotze Dies'". En aquest sentit, ha celebrat que, a parer seu, ha evitat una guerra que "podria haver durat anys i destruït tot el Pròxim Orient". "Que Déu beneeixi Israel i el món", ha clamat al missatge.

Després del comunicat, en una entrevista que ha concedit a la cadena de televisió NBC, Trump ha afirmat que està convençut que "l'alto el foc serà il·limitat". "Durarà per sempre", ha assegurat, abans de descartar que Israel i l'Iran tornin a disparar-se l'un a l'altre.

El president nord-americà ha reconegut estar "molt content d'haver pogut complir amb la tasca". "És un gran dia per als Estats Units. És un gran dia per al Pròxim Orient. Molta gent moria, i la situació només empitjoraria. Hauria esfondrat tot el Pròxim Orient", ha declarat. Per la seva banda, el vicepresident estatunidenc, JD Vance, ha elogiat el mandatari en una entrevista a la cadena de televisió Fox News per aconseguir que el pacte "arribi fins a la meta".

Acord de pau entre bombardejos

L'anunci de Trump ha arribat mentre Israel i l'Iran s'atacaven amb míssils, en una nova nit d'intercanvi de cops. Si bé, Israel ja ha donat el vistiplau a la ciutadania per abandonar els refugis i ha comunicat que no aprofitarà el marge que li ha donat Trump per continuar atacant l'Iran, mentre que la televisió oficial de l'Iran ha confirmat l'acord de pau en un anunci oficial.

Tot plegat, l'endemà que l'Iran hagi atacat bases militars dels Estats Units a Qatar i a l'Iraq en represàlia pel bombardeig llançat diumenge sobre instal·lacions nuclears iranianes. Concretament, la Base Aèria Al Udeid és estratègica a la regió, però els nord-americans no han anunciat cap moviment de resposta.