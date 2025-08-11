Un centenar d'exeurodiputats exigeixen a la UE trencar amb Israel pels «crims de guerra» a Gaza

La crisi a Gaza continua oberta i, de fet, escala amb el pas de les jornades. La mort d'un grup de periodistes de la cadena Al-Jazeera a causa d'un atac de l'exèrcit israelià i la voluntat d'Austràlia de reconèixer l'estat palestí a l'Assemblea de l'ONU són només dos exemples de les últimes hores. És en aquest context que un grup de 110 exeurodiputats han signat un manifest en el qual reclamen a la Unió Europea (UE) que trenqui relacions amb Israel a causa dels "crims de guerra" que s'estan cometent a la Franja de Gaza, tal com queda escrit en el text difós aquest dilluns. Entre els signants hi ha Josep Borrell, exresponsable de la diplomàcia europea, i Ernest Maragall, exeurodiputat d'ERC.
"L'actual fam col·lectiva dels habitants de Gaza per part de l'estat israelià és simplement un crim de guerra. Això viola els drets humans fonamentals en què es basen tots els acords d'associació de la UE amb tercers països, gràcies als esforços del Parlament Europeu durant dècades", indica el text, que també compta amb el suport de noms com Maria Badia -eurodiputada històrica del PSC- o bé de Soraya Rodríguez, que va ser representant del PSOE abans de passar a les files de Ciutadans. En el llistat hi figura Ignasi Guardans, que va tenir cadira a l'Eurocambra entre el 2004 i el 2009 sota les sigles de CiU, que en aquell moment tenia espai dins del grup dels liberals europeus.
"Acollim amb satisfacció la decisió tardana de la Comissió de proposar suspendre la participació d'Israel en el programa de recerca Horizon de la UE. Tanmateix, això és massa poc i massa tard. La pròpia revisió del mes de juny va mostrar clarament l'incompliment per part d'Israel de l'article 2 de l'acord. A falta d'una fi al tancament de l'accés fronterer a Gaza que permeti l'accés humanitari sense obstacles per part de l'ONU i les ONG associades, nosaltres, com a 110 exdiputats del Parlament Europeu, insistim que la Comissió demani urgentment que els estats membres acceptin suspendre completament l'acord d'associació UE-Israel", remarca el comunicat dels antics representants.