«Catalunya ofereix al Japó un pont a Europa i l'Amèrica Llatina»

OSAKA (JAPÓ) | El viatge del president de la Generalitat, Salvador Illa, encara el tram final al Japó, abans de desplaçar-se aquest divendres a Corea. Illa ha dit que no ve a anunciar cap inversió, sinó a "sembrar i regar" unes relacions comercials que vol que tinguin fruits a mitjà i llarg termini. Enfortir les relacions amb l'Àsia és prioritari pel Govern, més encara en l'actual context de guerra comercial, i per això el president ha anunciat un pla Àsia, que s'haurà de concretar en els pròxims mesos.

Yuko Kijimoto és la directora de l'oficina d'Acció a Tòquio des que es va crear, l'any 1988, i coneix bé el mercat japonès. Ha participat en algunes reunions durant el viatge, i en aquesta entrevista amb Nació assegura que Catalunya pot actuar de "pont" entre les empreses japoneses i la resta d'Europa, i també els mercats de l'Amèrica Llatina. És partidària d'enfortir vincles amb el continent asiàtic, especialment ara que altres mercats poden ser més restrictius, i recorda que els japonesos, quan fan una inversió, "difícilment es retiren".

Per què és important ara enfortir les relacions amb l'Àsia?

El pes d'Àsia creix en el món global i, concretament, el Japó és un dels principals socis comercials de Catalunya. Cada cop hi exportem més, en conjunt amb l'Àsia. En els últims 10 anys, les exportacions catalanes han crescut més del 70% al continent. En un moment com l'actual és cada vegada més important, per diversificar els mercats de les empreses catalanes. Les exportacions catalanes al Japó han superat els 1.000 milions d'euros el 2024 i han registrat un creixement de més del 40% els últims 10 anys. El primer país és la Xina, però el segon ja és el Japó. Àsia és important.

En el context de guerra comercial provocada per Donald Trump, unes bones relacions amb l'Àsia poden ajudar a dependre menys dels Estats Units?

Penso que sí. El resultat no pot ser immediat, però ajudaria les empreses catalanes que vulguin fer l'esforç. El mercat asiàtic necessita més temps que altres mercats més oberts, però s'ha de fer l'esforç ara que alguns mercats poden ser més difícils que abans.

Què pot oferir Catalunya? Què demanen els empresaris japonesos?

Catalunya és un lloc que fa de pont a la resta d'Europa i a països de Llatinoamèrica. Algunes empreses tenen seu a Barcelona per controlar els seus negocis a l'Amèrica Llatina, o que tenen una base d'exportació per al mercat d'Europa. Catalunya ofereix accés a la resta de mercat d'Europa i a Llatinoamèrica, i això és molt important.

Quins sectors tenen més futur en les relacions entre Catalunya i Japó?

Ara mateix tenim moltes empreses del sector de l'alimentació, però també empreses industrials. Tenim clients del sector TIC o empreses emergents que venen tecnologies. Veiem també empreses de semiconductors o d'hidrocarburs.

Un vol directe entre Barcelona i Tòquio ajudaria les inversions?

Seria convenient, però en el moment de fer inversions penso que és una qüestió minoritària. Té molt pes en el dia a dia, en el comerç o en el turisme. Però en la inversió, tot i que és més convenient, no és prioritari per prendre decisions. No és senzill respondre amb un sí o amb un no. Sí que seria més interessant tenir-lo, però no és decisiu.

El president Illa ha anunciat un pla Àsia. Quina creu que hauria de ser la prioritat? Viatjar a la Xina? Obrir més delegacions?

El president ho acaba d'anunciar. Ara com ara, no en puc dir res.

Per què Catalunya i el Japó tenen aquests vincles des de fa tant temps? La primera seu d'Acció va obrir a Tòquio el 1988.

En aquell moment, Espanya estava entrant al mercat comú europeu i el Japó buscava llocs per fabricar productes a Europa. Catalunya tenia atenció especial per part d'empreses japoneses i, al mateix temps, tenia un pes industrial important dins d'Espanya i geogràficament era proper a la resta d'Europa. Per això tenia molt interès per a les empreses japoneses, i Catalunya hi va posar molt l'accent. Les empreses japoneses tenen mirada a llarg termini: quan inverteixen, no es retiren fàcilment. Catalunya ho va veure amb bons ulls i hi va posar èmfasi. Era difícil obtenir informacions de situació, perquè el Japó és molt lluny, i una oficina com la d'Acció podia fer un rol important i tenir impacte. Vam poder guanyar molta confiança amb les empreses japoneses.