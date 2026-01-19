La compravenda d'habitatges augmenta un 2,3% al novembre i frega les 8.800 operacions

La compravenda d'habitatges va tancar el novembre amb 8.794 operacions, un 2,3% més que el mateix període de l'any passat, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'aquesta manera, les transaccions encadenen tres mesos d'increments interanuals, malgrat que el creixement s'ha anat moderant (+3% a l'octubre i +6% al setembre). Les prop de 8.800 operacions del novembre també representen un màxim en aquest mes des del 2022, quan es van registrar 8.897 operacions. Per demarcacions, Barcelona va ser l'única on van baixar lleugerament respecte de l'any passat (-0,13%), mentre que van augmentar a Girona (+7,1%), Lleida (+3,2%) i Tarragona (+7,8%).\r\n