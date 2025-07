Francisco Camps anuncia que vol tornar a liderar el PP valencià i es presenta com l'alternativa a Carlos Mazón

L'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha anunciat aquest dimecres que assumeix "el repte" de tornar a ser el president del PP valencià i d'impulsar un projecte "il·lusionant" per recuperar un partit "units". "Vull tornar a ser el president del PPCV", ha proclamat, i ha assegurat que aquest és "el moment políticament més important" de la seva vida.

Amb aquest pas, Camps, absolt del cas Gürtel per l'Audiència Nacional, s'ha erigit en la principal alternativa a l'actual president valencià, Carlos Mazón, però s'ha mostrat disposat a comptar amb ell i amb "tots els seus companys" que tenen càrrecs polítics. "Si soc president del PPCV, tindran tot el meu suport, tot el meu respecte i tota la meva lleialtat", ha promès.

Així ho ha manifestat durant un acte celebrat aquest dimecres en el marc d'un sopar amb militants afins a València per presentar el seu "projecte polític", en què ha demanat lleialtat recíproca i ha reivindicat que ell ha estat "en silenci dia rere dia". Camps ha destacat el suport de l'exalcaldessa d'Alacant Sonia Castedo i Emilio Llopis, que va ser mà dreta de l'expresident de la Diputació de València Alfonso Rus.

Amb tot, l'expresident entén que la convocatòria marca un "pas endavant" i busca reconèixer el seu "dret legítim" a postular-se per liderar el partit de cara al pròxim congrés regional. Des de l'organització, però, han subratllat que l'anunci "respon plenament la iniciativa personal" de Camps.

Segons ha assenyalat Camps en la seva intervenció, en què no ha esmentat Mazón en cap moment, el projecte que impulsa "no es tracta dels uns i dels altres". En aquesta línia, ha promès "absoluta lleialtat" al president del PP, Alberto Núñez Feijóo. "El que pretenem avui aquí és justament el que sempre hem fet: fer fort el PPCV per fer fort el PP d'Espanya", ha insistit.

Camps, el president de les majories absolutes

Camps ha considerat que no pot ser que el PPCV "no sigui un dels partits regionals més importants del PP" i, per això, ha apostat per recuperar aquesta influència amb una federació "potent i de referència". És més, s'ha preguntat "com és possible" que els "actuals dirigents no recordin amb afecte, amb passió, amb grandesa i amb lleialtat tot el que vam fer" a la seva etapa com a president de la Generalitat, però també en altres com la d'Eduardo Zaplana.

Finalment, ha rememorat les majories absolutes que va aconseguir amb el PP al País Valencià i s'ha dirigit a tots aquells votants que llavors van confiar en el partit: "A aquesta gent és a qui li demanaré que torni a creure en el PP". També ha recordat Rita Barberá, "una alcaldessa que es va bolcar personalment i emocionalment amb la ciutat de València", i ha avançat que la seva figura tindrà "un paper importantíssim" en aquest projecte.