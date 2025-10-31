Mazón va rebutjar dues trucades de la consellera d'Interior en les hores crítiques de la dana

El president del País Valencià, Carlos Mazón, va rebutjar dues trucades de la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, quan intentava contactar-hi per parlar de l'enviament de les alertes mòbil la tarda del 29 d'octubre de 2024, segons fonts pròximes a Pradas consultades per El País. Concretament, la consellera va trucar al president en tres ocasions: a les 19.10 h, a les 19.36 h i a les 19.43 h. Mazón, però, no va agafar contestar fins a l'última trucada. L'alerta es va enviar finalment a les 20.11 h, quan ja era massa tard i la majoria dels desapareguts ja havien mort.
La trucada que sí que van tenir Mazón i Pradas només va durar 48 segons. Segons el cercle de Pradas, en aquella conversa van parlar "del que estava passant a la reunió del Cecopi", és a dir, al Centre de Coordinació Operativa Integrat, l'òrgan que va gestionar la dana i des d'on van enviar l'Es-Alert. De fet, tot just un minut abans que s'enviés, hi va haver una quarta trucada: "Va ser per dir que [el president] estava arribant a l'edifici del Cecopi". La Generalitat Valenciana va acabar revelant el passat mes de febrer que el cap del Consell va arribar al dispositiu a les 20.28 h del vespre.
Aquesta informació representa una contradicció més en les enèsimes versions de Mazón i de la Generalitat Valenciana. De fet, en un primer moment, el govern valencià va assegurar que Mazón havia arribat al Cecopi "a partir de les 19 hores" del 29 d'octubre. "M'hi vaig incorporar personalment quan ja es veia que venia la revolució hidrològica, a partir de les set. Fins a tres quarts de set, la Confederació [Hidrogràfica del Xúquer] no va avisar d'aquella crescuda tan espectacular del riu", va corroborar ell el 9 de novembre.
El requeriment de la jutgessa de les gravacions de les càmeres de seguretat de l'edifici, però, va destapar que Mazón no va arribar a la reunió clau abans de l'enviament del missatge d'alarma, sinó 17 minuts després. "No entenc el canvi de versió quan és evident que les 20:28 hores és després de les 19:30 hores. Quan he mentit?", va justificar.
En realitat, l'Aemet havia establert l'alerta roja a primera hora del matí. En plena crisi davant l'absència de Mazón, l'autoritat responsable era Pradas, que va decidir esperar a poder parlar amb el president valencià abans de prendre la decisió de llançar l'alerta a la ciutadania, encara que diversos membres de l'organisme d'Emergències li reclamaven actuar.