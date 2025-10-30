30 de octubre de 2025

Mazón anuncia una compareixença i diu que "es fa càrrec" dels insults de les víctimes de la dana

"Em faig càrrec del dia d'ahir, no deixo de pensar-ho", ha dit el president l'endemà del funeral d'Estat per la dana al País Valencià

  Carlos Mazón arribant al funeral d'Estat a València aquest dimecres

Publicat el 30 d’octubre de 2025 a les 12:03
Actualitzat el 30 d’octubre de 2025 a les 12:09

El president del País Valencià, Carlos Mazón, ha anunciat aquest dijous que farà una compareixença en els pròxims dies. Ho ha fet tot just l'endemà del funeral d'Estat per la dana, on les famílies de les 229 víctimes van escridassar-lo i increpar-lo. "Em faig càrrec del dia d'ahir, no deixo de pensar-ho", ha assegurat tot just abans d'inaugurar un congrés a València. En aquest sentit, ha afegit que té "previst" rebre la visita de diverses víctimes durant aquests dies. Fent referència a la dana, sense concretar més, ha dit: "Hi haurà una compareixença en els pròxims dies sobre aquesta qüestió".

Hi haurà ampliació.

