Maribel Vilaplana, hospitalitzada a les portes de la declaració davant la jutgessa de la dana

La periodista Maribel Vilaplana està ingressada en un centre hospitalari, a només dos dies que declari davant la jutgessa de Catarroja, després d’haver patit un episodi d’ansietat greu, segons han confirmat fonts del seu entorn proper i el diari Levante-EMV.
L’incident s’ha produït hores després que es fes pública la informació sobre un vídeo que li va ensenyar al president de la Generalitat, Carlos Mazón, durant el dinar al Ventorro el 29 d’octubre en què es mostraven imatges de les inundacions d’Utiel.
La comunicadora ha acudit al servei d’urgències aquest dissabte per la polèmica que ha generat, de nou implicant-la, aquestes noves proves sobre el que va passar durant el dinar amb el president valencià el dia de la tragèdia a València. Vilaplana continua ingressada a causa d’un fort quadre d'ansietat i tensió i, de moment, continua sota observació mèdica.
Fonts pròximes han assegurat al Levante-EMV que la periodista no travessa un bon moment personal ni professional a només dos dies de declarar davant la jutgessa de la dana. La seva compareixença podria veure's afectada i ajornar-se si els metges determinen que no està en condicions. Si fora el cas, hauria de presentar un informe mèdic davant la jutgessa del cas.
Sobre el vídeo de Vilaplana
Noves proves tornen a posar al centre del debat el dinar del president Carlos Mazón amb la periodista Maribel Vilaplana al Ventorro, que va durar quasi quatre hores mentre la riuada arrasava València. Aquesta vegada, i segons ha sabut el Levante-EMV, el president de la Generalitat Valenciana hauria vist en un vídeo la magnitud de les inundacions a Utiel, material que Vilaplana hauria rebut per WhatsApp.
No obstant això, i segons ha constatat eldiario.es amb l'entorn de la comunicadora, aquesta no li va mostrar cap vídeo a Mazón, però sí que el va rebre i va poder veure quina era la situació a Utiel a través de les imatges.
Aquestes noves proves, que han sigut desmentides per l'entorn proper de la periodista, significarien un pas més per demostrar que el president de la Generalitat Valenciana sabia el que estava passant mentre dinava amb la periodista Vilaplana i va decidir ignorar les trucades.