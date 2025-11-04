La parella d'Ayuso ataca el fiscal general de l'Estat: «Em va convertir en el delinqüent confés d'Espanya»

Alberto González Amador, empresari i parella d’Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat aquest dimarts que, d’ençà de la publicació del comunicat de la Fiscalia parlant de la seva proposta d’acord per un delicte fiscal, ha estat vist públicament com un "delinqüent confés". "Estava mort", ha dit durant la segona jornada del judici al Tribunal Suprem (TS) contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets. "El senyor García Ortiz, el fiscal general, em va matar públicament, em va destrossar per complet", ha manifestat en un interrogatori on ha dit que se li va vulnerar la seva "presumpció d’innocència" i el seu "dret a la defensa". A més, ha dit que això li ha provocat danys econòmics i personals.
Segons ha exposat González Amador, l’any 2022 es va iniciar una inspecció d’Hisenda a una de les seves empreses, un procés en principi "normal" que portava el seu assessor fiscal. "Quan semblava que tot acabaria per via administrativa, la inspectora d’Hisenda amplia la inspecció a la meva persona per IRPF, a una altra empresa i a altres anys", ha recordat. "En aquest moment hi ha un detall que em sorprèn, i és que em demana que vagi físicament a Hisenda", ha exposat, tot dient que el van amenaçar d’amonestar-lo. "Tenia la intuïció que ells sabien qui era jo, perquè va ser bastant estrany", ha indicat.
Tal com ha relatat, ell va pagar l’impost que li pertocava i li va arribar un missatge on li deien que s’aniria per la via penal, de manera que va acudir als advocats per "batallar". En aquell moment, va avisar els seus representants que era parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, de manera que volia fer-ho tot de manera "ràpida i sense soroll". En aquest sentit, ha dit que una opció que li van plantejar va ser fer una "conformitat" en què calia pactar amb la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat. "Vas, firmes, i s’acaba el procés. (...) Jo els vaig dir que endavant", ha afegit.
La publicació del seu cas als mitjans
Pel que fa a les publicacions sobre el seu cas, que van començar a sortir a la premsa, ha dit que el van sorprendre perquè ho havia deixat tot en mans dels seus advocats. Segons ha relatat, no va participar "mai" en cap dels correus que es va creuar la seva defensa amb el fiscal. "Mai va enviar-me un correu, no tenia coneixement de res, i quan llegeixo la notícia m’enfado", ha exposat, en dir que li va molestar que hagués reconegut "dos delictes". "Mai he parlat amb la fiscalia, de cap manera", ha exposat González Amador en un altre moment de l’interrogatori. Més endavant, ha reiterat que mai no ha tingut una proposta de "conformitat" a les seves mans ni l’ha negociada amb ningú.
Segons ha dit González Amador, el seu exadvocat, Carlos Neira, li va dir que mai no li havia passat que es filtrés una conformitat. Tal com ha dit, des del moment en què es va publicar la nota qualificant-lo de culpable, tota mena de polítics, entre ells el president del Govern espanyol, ministres i diputats, van passar a parlar públicament d’ell. "Jo estic enviat a un judici oral on seré condemnat", ha vaticinat. "A partir del 14 de març, i de ser el famós 'delinqüent confés', (...) s’obre la veda contra mi", ha indicat.
Segons ha afegit, els darrers anys el banc li ha tallat el finançament arran de les acusacions publicades contra ell i ha perdut proveïdors i clients. "La pena econòmica i social que he tingut... ningú se’n fa a la idea, i tot perquè soc el 'culpable confés'", ha lamentat en una declaració on ha ressaltat que mai no ha passat res a cap periodista i que té "la raó i la veritat" del seu costat.
Pel que ha recordat, mai no ha anat esdeveniments socials, com ara bodes amb la seva parella, la presidenta de la Comunitat de Madrid. En resposta a la Fiscalia, González Amador ha dit que no vol entrar a valorar les declaracions que han fet els darrers mesos diversos polítics, entre ells la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. En aquest sentit, ha dit que la dirigent popular i Miguel Ángel Rodríguez li van explicar que eren polítics i que havien de respondre a la premsa si se’ls preguntava pel seu cas.