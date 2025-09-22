La parella d'Ayuso, a judici per frau fiscal

La jutgessa ha enviat a judici l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, per un presumpte frau fiscal de 350.000 euros en els exercicis fiscals de 2020 i 2021. La interlocutòria planteja que sigui jutjat a un jutjat penal de Madrid per dos delictes de frau fiscal, falsificació de document mercantil, delicte comptable continuat i pertinença a organització criminal.
L'obertura de judici oral contra González Amador arriba després que la jutgessa hagi rebutjat l'intent de la defensa de retardar el judici a l'espera de la resolució dels recursos contra la interlocutòria de processament. El cas va començar a partir d'una denúncia de la Fiscalia.
La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen tres anys i nou mesos de presó per frau fiscal en concurs medial amb falsedat documental, i l'acusació que exerceix el PSOE i Més Madrid eleva la petició a cinc anys, perquè inclou un delicte comptable i un altre de pertinença a grup criminal.
La parella d'Ayuso està acusat d'un presumpte frau en l'impost de societats en els exercicis de 2020 i 2021. També hauria comès falsedat documental a través d'unes factures falses, que buscaven rebaixar la quantitat tributària a satisfer.
D'una suposada filtració d'informació sobre aquesta causa neix el procediment contra el Fiscal General de l'Estat, Álvaro García Ortiz, pendent de judici per revelació de secrets.