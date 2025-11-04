El cap de gabinet d'Ayuso diu que la parella de la presidenta de Madrid és víctima d'una operació d'Estat

Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, ha declarat com a testimoni aquest dimarts al Tribunal Suprem, que jutja el fiscal general de l'Estat per un presumpte delicte de revelació de secrets contra la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. Rodríguez ha dit que tant Ayuso com la seva parella són víctimes d'una operació d'Estat per tombar la presidenta madrilenya. Ha admès que Alberto González Amador volia pactar amb la Fiscalia i reconèixer un frau fiscal per no perjudicar la seva parella en el càrrec de presidenta i ha defensat davant la sala penal haver difós una mentida sobre la confessió de l'empresari. "Era una deducció lògica", ha assegurat.
La seva declaració era una de les més esperades, perquè va ser qui va difondre de manera tergiversada un correu en què apuntava que la Fiscalia volia arribar a un pacte amb la parella d'Ayuso, tot i que la realitat era just la contrària: era la defensa qui buscava una conformitat amb el ministeri fiscal. L'home de confiança d'Ayuso va estendre el rumor -fals- que el govern espanyol havia vetat el pacte per perjudicar la presidenta de Madrid. "La Fiscalia és un òrgan jeràrquic i un fiscal no pot prendre una decisió sense permís de dalt", ha defensat davant del tribunal. En aquest sentit, ha dit que l'empresari volia arribar a un acord i "no se'l va deixar".
Rodríguez, que com a testimoni està obligat a dir la veritat, ha assegurat que va ser l'empresari qui li va remetre el mail del fiscal del cas poc després que apareguessin les primeres informacions sobre el frau fiscal. En aquell correu, el ministeri fiscal obria la porta a un pacte, que finalment no es va produir. "El mail el vaig guardar i el vaig utilitzar després per desmentir una informació", ha explicat, i ha dit que desconeixia que hi hagués un correu previ, en què la defensa de González Amador demanava arribar un pacte amb la Fiscalia i reconeixia el frau a Hisenda. Rodríguez també ha assegurat que va intervenir per "cuidar la reputació" d'Ayuso.
Després de la seva declaració ha estat el torn de la parella de la presidenta madrilenya, que ha assegurat davant del tribunal que volia tancar de manera ràpida i "sense soroll" la seva causa per frau fiscal per no perjudicar Ayuso.
