BComú exigeix a Collboni que prohibeixi ja les compres d'habitatge especulatives si vol pressupostos

Els comuns -els de Barcelona, els de Catalunya i els que tenen influència més enllà- pressionen per la limitació de la compra d'habitatges en clau especulativa. Recentment, un informe públic va concloure que els ajuntaments ja tenen plena cobertura jurídica per aplicar limitacions sobre les compres de pisos, per assegurar que aquestes adquisicions siguin per a qui vagi a viure-hi i no per a qui vulgui treure'n rèdit econòmic. Aquell estudi va portar el president de la Generalitat, Salvador Illa, a dir que estudiaria la mesura. Ara, però, BComú reclama una accelerada, si Jaume Collboni vol tenir pressupostos aprovats per majoria absoluta de cara al 2026. Els comuns de Barcelona han fixat com a condició per aprovar els comptes del govern -la carpeta política més important del curs- que Collboni mogui fitxa per iniciar ja mateix una limitació a les compres d'habitatge especulatives.
La proposta l'ha defensat l'encara presidenta del grup municipal, Janet Sanz, en un acte que també ha comptat amb la presència de la cap de files dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, i del ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, de Sumar. La idea és que l'executiu barceloní, en mans del PSC, marqui demà mateix un posicionament al plenari municipal sobre aquesta qüestió. Es tracta de demanar-li a l'alcalde socialista que tramiti un pla urbanístic "senzill", en paraules de Sanz, per limitar les compres especulatives.
Una de les maneres de fer-ho ja està explicada, subratlla Sanz. El camí administratiu necessari està detallat a l'informe signat pel jurista especialitzat en habitatge Pablo Feu. El document el va presentar tres setmanes enrere el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), un organisme que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que presideix el mateix Collboni. Segons aquella anàlisi, la llei catalana autoritza expressament els municipis a intervenir sobre els motius que "decohesionen socialment i dispersen el territori", com els preus del lloguer o de les compres d'habitatges. Amb aquest enfocament, els comuns ara busquen posar condicionar l'acció de govern a Barcelona ràpidament.
Mentrestant, també al Parlament, Albiach ha anunciat que introduiran una proposició de llei per modificar la llei d'urbanisme per facilitar la limitació a més punts de Catalunya afectats per les compres especulatives. La idea és que només es pugui adquirir un habitatge per persona i una segona residència als municipis declarats zona de mercat tens, segons el marc establert per l'informe de Pablo Feu.