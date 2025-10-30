Sánchez admet cobraments en efectiu, però sempre «dins de la legalitat»: «El finançament del PSOE és net»

Pedro Sánchez ha comparegut aquest dijous al Senat, territori hostil perquè la cambra alta està controlada del PP. El secretari general del PSOE ha admès que ha rebut diners en efectiu del partit, però mai van ser més de 1.000 euros i sempre dins del marc de la legalitat. "El PSOE té un finançament net, legal i transparent", ha indicat, i ha insistit que l'ús de diners en metàl·lic és "perfectament legal i comú" i, en el cas dels socialistes, "sempre es fa amb justificant". Ja d'entrada, s'ha vist quin tarannà seguiria la compareixença, amb un intercanvi de retrets amb els portaveus de la dreta i amb la presidència de la comissió d'investigació sobre l'operació Delorne, que investiga la trama de corrupció que esquitxa Koldo García, José Luis Ábalos i Santos Cerdán. Una comissió, ha dit Sánchez, que no és d'investigació, sinó de "difamació". "Això és un circ", ha reblat, i ha aprofitat per dir que hi ha govern espanyol "per llarg".
La sessió ha estat tensa i poc útil, com era previsible, perquè l'oposició l'ha aprofitat per carregar contra la "corrupció" del govern espanyol i demanar la dimissió del president per les informacions que han aparegut i les investigacions de la Guàrdia Civil, que assenyalen irregularitats del PSOE i de l'entorn de Sánchez. "Tinc un immens respecte al Senat, però la majoria de les preguntes que s'hi fan no tenen res a veure amb el debat territorial", ha afirmat, un dard a la instrumentalització que fa la majoria absoluta del PP de la cambra alta. Des de fora, el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha sortit en defensa del president: "L'assetjament, la violència verbal, la grolleria i l'intent d'emboscada contra el president al Senat és el seu descrèdit definitiu", ha dit, i ha acusat el PP d'arrossegar la institució al "fang". Els socis de Sánchez han criticat el PP per l'ús que ha fet de la comissió. El president ha parha assegurat que hi ha govern "per llarg".
Sánchez ha contraposat l'actuació del PSOE amb la del PP, perquè les despeses dels socialistes i les seves concretament, ha dit, estan justificades, a diferència del que passa amb els populars. "No hi ha pagaments sense documentar", ha insistit, i ha negat també que hi hagi "sobresous", a diferència del que ha passat al partit que lidera Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha assegurat que el PSOE té un finançament "net", "regular" i "legal", i en aquest context, ha admès que ha "liquidat despeses sempre contra factura", és a dir, que ha rebut diners en efectiu, però de manera "anecdòtica" i no n'ha detallat la xifra. Aquests diners, però, mai han superat els 1.000 euros. "És normal que es liquidi en efectiu sempre contra factura i dins dels límits de la legalitat", ha indicat el president del govern espanyol.
El president espanyol ha defensat també la seva esposa, Begoña Gómez, investigada per la justícia i també víctima d'una campanya d'assetjament per part de la dreta. "S'han traspassat línies vermelles en l'atac personal", ha dit, i ho ha vinculat a la impotència de l'oposició per la bona marxa del país. L'ús de la transsexualitat per denigrar la parella de Sánchez, ha recordat, està judicialitzat, i el president ho ha recordat que passa amb altres esposes de presidents, com és el cas d'Emmanuel Macron. Sánchez ha dit que Gómez no va tenir "res a veure" amb el rescat d'Air Europa. "S'està aplicant una llei de l'embut i una acció mirall: imputar a l'adversari el que fa algú", ha dit, i ha demanat al PP que "netegi casa seva abans de parlar de la resta".
Denuncia els "sobresous" de Feijóo quan era senador
El dirigent socialista ha repassat les fonts de finançament del partit, i ha insistit que no hi ha "sobresous". "Els alts càrrecs aportem part del nostre sou als comptes del partit", ha afirmat, a preguntes de la portaveu d'Unió del Poble Navarrès, i ha insistit que els diners en metàl·lic són "normals" sempre que se'n pugui garantir la traçabilitat i siguin legals, i ha tornat a contraposar l'actuació del PSOE amb la del PP, on hi havia una caixa B acreditada per la justícia. Ha dit que respecta la feina dels jutges i la Guàrdia Civil, i ha assegurat que el PSOE hi col·labora. Ha dit que l'informe de l'UCO no acredita el finançament il·legal del partit. Ha dit que no sap què són les "xistorres o enciams" i ha recordat que el PP sí que utilitzava codis per parlar de diners de la caixa B.
A preguntes de Compromís, Sánchez ha parlat de "sobresous", però concretament dels del PP i del presumpte sobresou de Feijóo. "Feijóo va ocultar al Senat el seu sou real quan era portaveu del grup parlamentari, va declarar només el sou de base de senador mentre ingressava quasi 40.000 euros per despeses de representació i 32.000 euros per presidir el grup; uns diners que es van ocultar incomplint el reglament de la cambra", ha dit.
Defensa l'actuació amb Ábalos: "Tolerància zero amb la corrupció"
Sánchez ha admès que Ábalos era de la seva "màxima confiança" i que "políticament era sòlid", però que "desconeixia" la seva activitat privada i les corrupteles que l'esquitxen. Ha dit que va cessar Ábalos perquè el govern "necessitava un impuls" per afrontar la desescalada de la pandèmia, i ha evitat confirmar si va ser arran d'informacions que apuntaven l'exministre de Transports. Davant les informacions que apunten a contractació de prostitutes amb diners públics, Sánchez ha dit que el govern espanyol és "feminista". "Les gravacions que hem escoltat em deceben i em repugnen", ha afirmat. Ha aprofitat, també, per burlar-se del terme "la banda del Peugeot". "Parlarem d'això? És una pèrdua de temps", ha dit.
En tot cas, ha defensat l'actuació quan es va produir la detenció de Koldo García. Va ser aleshores quan va demanar l'acta de diputat a Ábalos i se'l va expulsar del PSOE. "Hem pres mesures des del punt de vista orgànic i institucional", ha afirmat. Sánchez ha recordat que el partit té "tolerància zero" amb la corrupció i que, des del punt de vista del govern, s'han reforçat els controls perquè no es produeixin males pràctiques, amb reformes legals i un pla estatal de lluita contra la corrupció de la mà de l'OCDE. "Qualsevol indici de corrupció ha estat aturat des del primer moment en què se n'ha tingut constància", ha reblat.
Sánchez, a Junts: "Complim els acords"
Una altra de les derivades de la comissió ha estat el paper de Junts, que ha assegurat a Sánchez que forma part de "l'oposició". "Complim amb els acords; en allò que depèn de nosaltres estem complint i en allò que no depèn exclusivament de nosaltres estem treballant per complir", ha afirmat. Ha dit que "respecta" la decisió de Junts, però que continuarà treballant. "Estem intentant la total normalització de la vida política a Catalunya", ha dit. Més enllà d'això, el senador Eduard Pujol ha dit que el cas Koldo és "pantanós" per al PSOE i ha retret al president l'actitud "somrient" durant la comissió. "Els diners venen dels nostres comptes corrents", ha respost Sánchez, que ha insistit que posa "les mans al foc" pel PSOE i per ell mateix.