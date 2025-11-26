Junts per Berga proposa habilitar més parades de taxi a la ciutat

Junts per Berga defensarà una moció al ple de desembre per introduir millores al servei de taxi de la ciutat. La demanda principal del grup municipal consisteix a ampliar el nombre d'estacionaments reservats per als taxistes, que actualment només disposen de la parada situada al capdamunt del passeig de la Pau, per cobrir espais d'afluència d'usuaris. D'altra banda, també posen sobre la taula la necessitat d'actualitzar l'ordenança municipal del servei urbà de taxi per tal d'incorporar la retolació dels vehicles.
Tal com ha compartit el portaveu de Junts per Berga, Ramon Caballé, les propostes s'han pactat amb l'Associació de Taxis de Berga, que és la majoritària del sector a la ciutat amb 13 socis. Per Caballé, es tracta de "demandes clares, concretes i fàcils d'assolir", que permetran "millorar el servei". Així, la primera acció plantejada és habilitar més espais que serveixin de parada de taxi fora del passeig de la Pau, amb tres emplaçaments d'interès per cobrir.
La formació turquesa fa referència, en primer lloc, a la futura parada d'autobusos de la carretera de Solsona, per tal de reforçar l'oferta de transport públic i garantir l'enllaç a altres zones de la ciutat. També veuen indispensable reservar almenys una plaça a tocar dels centres sanitaris com el CAP Berguedà i l'Hospital de Berga, on actualment no n'hi ha cap malgrat que els trasllats a ambdós equipaments siguin dels més freqüents. Finalment, també creuen convenient que n'hi hagi a les escoles on operi el transport a la demanda, per facilitar especialment la recollida dels menors un cop han finalitzat l'activitat lectiva.
De fet, més enllà de millorar el servei amb una disgregació dels estacionaments, Caballé remarca que és urgent disposar noves zones reservades pel sector tenint en compte que a l'actual parada no hi ha prou lloc. "Tot i que s'han reactivat llicències i hi ha 20 taxis en servei, no s'han habilitat més espais", lamenta el portaveu, que també recorda que "tampoc se n'han creat des que es va reduir la parada per a la instal·lació d'una terrassa de bar". En definitiva, des de Junts posen sobre la taula que es desplegui "un mapa del taxi a la ciutat" que facilitin als usuaris "una infraestructura més completa", entenent-lo com "un servei públic que arriba allà on no ho fa el transport públic regular".
En paral·lel, la moció també posa sobre la taula mesures com la modificació de l'ordenança municipal del servei urbà de taxi introduint una normativa que permeti retolar els vehicles, o que es convoqui de manera més assídua la Taula del Taxi de Berga. "Pensem que es tracta d'una estratègia senzilla i que respon a demandes del sector de fa temps", recalca Caballé, qui anima a l'equip de govern i el conjunt de grups municipals a "no deixar de banda les qüestions del dia a dia de la ciutat".