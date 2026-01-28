Els recursos turístics de Bagà reben més persones el 2025

Bagà ha comprovat durant el 2025 l'interès creixent dels turistes per descobrir la vila. Segons els registres de l'Oficina d'Informació Turística (OIT), més de 4.500 persones s'han adreçat a l'equipament per ser informats o per contractar alguna de les visites guiades que s'ofereixen, la xifra més alta dels darrers set anys. El recurs més popular és el Centre Medieval i dels Càtars (CMC), una exposició permanent sobre el catarisme i l'època medieval a Bagà situat dins el Palau dels Pinós. També hi ha una bona demanda per les rutes al medi natural dins el terme municipal baganès.
Segons l'informador i guia turístic de Bagà, Gerard Folcrà, bona part dels visitants arriben a la vila "molt interessats pel Centre Medieval i dels Càtars", rebent visites de grups al llarg de l'any. De fet, Folcrà assenyala que com se sol tractar de colles grans i, "dins el museu tenim la capacitat que tenim", se'ls sol oferir el paquet Bagà 100%, una proposta integral que a més d'aquest espai museístic, recorre el nucli antic del poble i les sales visitables del Palau dels Pinós.
El responsable de l'àrea apunta que les visites arriben de forma equilibrada al llarg de l'any, si bé "els mesos de juliol i agost, veiem incrementades les visites de particulars". De fet, durant el període estival, hi ha més dies d'obertura disponibles a la setmana per visitar els espais. D'aquesta manera, segons les dades publicades per l'Ajuntament de Bagà, "les visites guiades han crescut fins als 1.780 participants".
També hi ha hagut peticions d'informació al llarg de l'any sobre l'entorn natural del poble. Tal com ha detallat Folcrà, "els anys de pluges veiem molt interès pels salts d'aigua i gorgs" i, per tant, "guanyen popularitat indrets com la Font de l'Adou, el Bullidor de la Llet o la Ruta dels Empedrats". D'altra banda, el mateix informador també exposa que "la Via del Nicolau és un atractiu força familiar". Segons els registres, també hi ha un bon gruix de peticions al voltant del parc natural del Cadí Moixeró, mentre que la ruta interpretativa dels búnquers de Coll de Pal també manté l'interès.
Un públic local
Pel que fa al lloc de procedència dels visitants registrats, la informació del consistori descriu que el 85% dels visitants provenen de Catalunya, principalment de les comarques del Barcelonès i el Vallès Occidental, així com del Berguedà. A més, apunten que el turisme provinent de la resta de l'Estat i l'europeu representen el 7% cadascun. En paral·lel, una altra dada destacada per la corporació és que l'octubre ha estat el mes amb més afluència. Cal tenir present que va coincidir la celebració de dos dels grans esdeveniments del poble: l'Ultra Pirineu i les Festes de la Baronia de Pinós.
Un altre aparador important ha estat el del ciclisme, impulsat al conjunt de la comarca i amb l'al·licient de l'etapa de muntanya de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. "El públic ciclista no acostuma a passar dins el poble, però és una realitat que el sector valora moltíssim la ruta de Coll de Pal", ha apuntat al respecte Folcrà, qui també ha precisat que "rebem més gent amb interès per rutes ciclistes a demanar-nos informació".
L'estratègia turística i la gestió dels serveis baganesos és a càrrec de Pedratour des de l'any 2017. Juntament amb l'Ajuntament de Bagà, avancen que, de cara a aquest 2026, tenen previst incorporar millores als recursos museístics. Alguns exemples compartits pel consistori és són la programació d'activitats i tallers d'estiu, la redacció d'un guió per a nou àudio-guies al Palau de Pinós, així com la proposta per a la renovació integral del CMC.