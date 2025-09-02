Turull diu que Illa «ha rebut instruccions» de Sánchez per reunir-se amb Puigdemont

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la reunió del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el seu antecessor Carles Puigdemont es fa per iniciativa d'Illa després de trobar-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a les Canàries. "Ha anat a Lanzarote i suposo que ha rebut instruccions", ha apuntat en una entrevista a TV3 aquest dimarts. Turull ha negat que des de Junts hagin demanat aquesta reunió i ha insistit que "curiosament" es faci després del viatge d'Illa a Lanzarote per veure's amb Sánchez. També ha criticat que des del Govern i el PSC s'englobi la trobada Illa-Puigdemont en la "normalitat" i ha advertit que "mentre s'hagi de fer la reunió a Brussel·les no hi ha normalitat". Turull ha dit que una hipotètica trobada entre Puigdemont i Sánchez seria "important" i suposaria una "amnistia política" per a l'expresident. "Seria una manera de dir: encara que hi hagi jutges que no volen aplicar l'amnistia, nosaltres fem una amnistia política de reconeixement del president Puigdemont com a actor de primera fila", ha afirmat Turull, que ha afegit que aquesta trobada entre Sánchez i el líder de Junts "no és una condició ni molt menys".\r\n