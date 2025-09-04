La reducció de la jornada laboral, al caire de l'abisme

Bona part de les mirades del món empresarial català estaven posades en les reunions de la cúpula de Junts celebrades aquest dimecres a Brussel·les. El fet que la votació sobre les esmenes a la totalitat del projecte de reducció de jornada laboral -liderat per Yolanda Díaz- se celebri la setmana vinent convertia en crucial la cita del partit de Carles Puigdemont, perquè els set diputats que tenen a Madrid tenen la clau perquè la iniciativa tiri endavant o naufragui. I, segons diverses veus consultades per Nació, la reducció de jornada s'aboca a l'abisme, perquè per ara Junts no té intenció de retirar l'esmena a la totalitat. "Som on érem", remarquen fonts oficials de la formació.
Que el fracàs de la iniciativa és una possibilitat persistent ho demostra el fet que la mateixa Díaz -que s'ha hagut d'enfrontar en repetides ocasions al PSOE per prioritzar la mesura, xoc inclòs amb el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo- ja va assenyalar ahir que tornarà a portar-la al Congrés en cas de derrota. "La meva paciència és infinita", va indicar la vicepresidenta segona del govern espanyol. Les fonts de Junts consultades remarquen que, malgrat que des de Sumar -diuen- s'està intentant projectar un escenari de negociació que "no s'està produint". "Ells no han fet cap gest", mantenen veus de la formació de Puigdemont. El context amb el govern espanyol tampoc ajuda.
Tot i que més d'una veu de Junts ironitza amb el fet que a Sánchez ja li aniria bé que es tombés la jornada de 37,5 hores -el PSOE hi ha arribat arrossegant els peus i ha cedit tot el protagonisme a Díaz-, el cert és que una derrota parlamentària seria una mala manera d'arrencar la temporada al Congrés. El president del govern espanyol està decidit a presentar els pressupostos generals de l'Estat -porta dos anys sense fer-ho-, però no té els suports garantits. D'entrada, Junts li reclama el compliment de totes les inversions no executades a Catalunya, i que tots els acords pendents -inclosos en l'entesa d'investidura- es posin al dia. Sense això, Sánchez no tindrà nous comptes.
Tanmateix, el partit de Puigdemont insisteix que la situació que travessa la relació amb el PSOE no és l'únic element que condiciona la reducció de la jornada laboral. En aquest sentit, mantenen que el motiu principal per tombar-la és "ideològic". "La llei només s'ha negociat amb els grans sindicats espanyols i d'esquenes a les pimes i els autònomes, que representen el 99,8% del teixit empresarial del país", va assenyalar Míriam Nogueras, cap de files de Junts a Madrid, en el moment de confirmar l'esmena a la totalitat. En altres ocasions, Nogueras ha qualificat el projecte com un "atac frontal" a Catalunya, per la realitat econòmica del país i per com han anat les converses amb el govern espanyol.
La primera vegada que la portaveu de Junts a Madrid va rebre de primera mà concrecions sobre la reducció de jornada va ser en els últims dies del 2024, i els contactes no van servir per descartar l'esmena a la totalitat. La formació independentista -que va rebre els elogis de Josep A. Duran i Lleida per haver-se oposat a la mesura- té bona relació amb entitats com Foment del Treball, que donen per fet que l'esmena es mantindrà fins al final. Una de les opcions per salvar la reducció seria permetre'n la tramitació i millorar la llei durant els propers mesos, però per ara s'està lluny d'aquesta possibilitat. Si no hi ha una negociació a fons amb Díaz, la derrota de la seva mesura estrella serà inevitable.