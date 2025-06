Duran agraeix, en nom dels supermercats, l'esmena a la totalitat de les dretes contra la reducció de jornada

"Cal estar agraïts amb els partits que estan a favor de les empreses". Així s'ha expressat l'exlíder d'Unió i president de la patronal dels supermercats a l'Estat Asedas, Josep Lluís Duran i Lleida, en referència a l'esmena a la totalitat del PP, Vox i Junts a la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals. En aquest sentit, ha instat les dretes -i l'extrema dreta- a "mantenir el tipus" per defensar els interessos de qui "generen la riquesa" i ha destacat especialment el parer de Junts perquè trenca amb la majoria d'investidura.

Duran i Lleida ha celebrat l'esmena a la totalitat presentada al Congrés dels Diputats i ha reblat que cal començar a dir "sense embuts i amb el cap ben alt" que els veritables progressistes són aquells qui van a favor de l'empresa, perquè "és qui crea riquesa i sense riquesa no hi ha possibilitat de redistribuir". Precisament és Asedas una de les patronals que s'ha mostrat més crítica amb la reducció de la jornada laboral i el seu president ha tornat a denunciar ara que és una mesura "al marge del diàleg social".

L'exlíder d'Unió ha defensat que són els empresaris i els treballadors de cada sector els que saben millor que ningú com dedicar les hores de feina i si convé reduir una hora o compensar amb mecanismes salarials. Per la banda dels empresaris, la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) ha rebutjat la mesura des del primer moment i es va aixecar de la mesa de negociació. Al seu torn, per la banda dels treballadors, els sindicats que seien en aquesta taula, UGT i CCOO, defensen la reducció i denuncien el bloqueig de les patronals.

Duran i Lleida felicita Junts

En la seva intervenció posterior a la presentació de l'esmena a la totalitat al Congrés, Duran i Lleida es va mostrar especialment agraït amb Junts i li va reconèixer la "valentia" per haver suportat "pressions". "Té més valor polític i aritmètic", ha argumentat, ja que l'esmena comportava oposar-se a la resta de socis d'investidura de Pedro Sánchez. "Se'ls ha criticat que són més de dretes que la dreta", ha denunciat.

Tants elogis l'han obligat a recordar el seu passat com a líder d'Unió i el seu "allunyament" envers la formació que ha heretat la major part de l'espai electoral de CiU. "Qui em coneix, sap que em sento allunyat de Junts en moltíssimes coses", ha assegurat.

Com Asedas, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, que gaudeix d'un excel·lent nivell de col·laboració amb Junts a Madrid, també s'oposa a la reducció de la jornada, així com Pimec, que també s'ha posicionat en contra de la llei. I és que Junts va començar a tenir els detalls de la reforma a finals del 2024 i, des d'aquell moment, va començar una peregrinació d'organitzacions patronals a Waterloo per citar-se amb Carles Puigdemont i mirar de tombar-la.