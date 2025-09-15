L'escenari polític català patiria canvis importants si avui se celebressin eleccions al Parlament. O almenys això és el que apunta una enquesta de Sigma Dos que publica El Mundo aquest dilluns. Aliança Catalana dispararia la seva presència a la cambra catalana amb una forquilla d'entre 11 i 14 diputats a costa de Junts, que perdria entre nou i 11 escons. A l'altra banda de l'arc parlamentari, el PSC perd alguns diputats que, juntament amb l'escàs creixement dels seus socis, els impediria tornar a sumar.
En tot cas, Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya amb una forquilla d'entre 37 i 39 diputats. Això suposa una pèrdua de dos punts percentuals respecte als comicis de 2024 i una caiguda d'entre cinc i tres diputats. Al seu torn, ERC es mantindria en els vint diputats actuals o, com a molt, en guanyaria un; mentre que els Comuns aspirarien a mantenir els mateixos escons i fins i tot en podrien perdre un. En el millor dels escenaris que dibuixa l'enquesta, totes tres formacions només arribarien als 66 diputats i no podrien formar govern si no sumen dos escons més.
Amb aquests resultats, Junts sí que mantindria la segona posició, però amb una caiguda important. La formació presidida per Carles Puigdemont obtindria entre 24 i 26 diputats en comparació als 35 que va obtenir en els comicis de 2024. Una caiguda que contrasta de manera molt clara amb el creixement d'Aliança Catalana que, amb la forquilla d'entre 11 i 14 diputats, podria competir per ser quarta força a l'arc parlamentari. El traspàs de vots de Junts a Aliança Catalana es fa evident en el percentatge de vot: mentre els de Puigdemont perdrien 5,4 punts, els de Sílvia Orriols en guanyarien sis.
On no canvia pràcticament res és a la dreta espanyola. El PP podria perdre un diputat o mantenir els 15 actuals, mentre que Vox podria guanyar-ne un o dos respecte dels 11 actuals. En tot cas, sense majories clares, caldria veure si la formació d'Alejandro Fernández entraria en el joc de les negociacions per donar suport eventual a una investidura. Tancaria la representació al Parlament la CUP, que mantindria els seus quatre escons actuals o en podria guanyar un. La suma independentista no arriba a la majoria ni amb un hipotètic (i prou impossible) suport d'Aliança Catalana.
Junts perdria vots per Aliança Catalana i pel suport al PSOE
L'enquesta de El Mundo, que consta de prop de 1.500 entrevistes, reflecteix el traspàs de vots de Junts a Aliança Catalana en un 17,4%. Els de Puigdemont, juntament amb els Comuns, són qui retenen menys suports, només un 54,1%, mentre que Orriols es queda amb una fidelitat del 85,3%. El 9,9% dels votants d'ERC també marxarien a Aliança Catalana.
Més enllà del paper de l'extrema dreta, l'enquesta també apunta que el suport de Junts al PSOE castiga la formació independentista. El sondeig diu que la meitat dels votants de Junts (49,3%) defensen trencar amb Pedro Sánchez i el 40% veu útil dialogar amb els socialistes. Els de Puigdemont ja han advertit que el trencament amb el PSOE podria estar a prop si no es compleixen els acords i la setmana passada ja van tombar la reforma de la jornada laboral, proposta estrella de Yolanda Díaz.
Encara sobre la relació de vots Junts-Aliança, l'enquesta explica que els de Puigdemont perdrien sis escons a la circumscripció de Barcelona, precisament on els d'Orriols experimenten un creixement més gran i passen de no obtenir representació el 2024 a ara tenir entre quatre i cinc diputats. L'extrema dreta també guanyaria un o dos representants a Tarragona i a Girona només es quedaria a un diputat de Junts de ser primera força.