Carles Puigdemont perfila el curs: quins reptes haurà d'atendre Junts?

Si fa dues setmanes va ser la cúpula de Junts que es va desplaçar a Bèlgica per reunir-se presencialment amb Carles Puigdemont, aquest dilluns és el torn del grup parlamentari de la formació. Tot i que bona part de les urgències passen per Madrid -els set diputats comandats per Míriam Nogueras van enviar la setmana passada un missatge nítid al govern espanyol amb la negativa a tramitar la reducció de la jornada laboral-, el Parlament continua sent essencial en l'estratègia del partit a l'hora de bastir una alternativa a Salvador Illa. Aquests són els reptes que haurà d'afrontar Junts quan arrenqui el curs a la cambra catalana amb el segon debat de política general de la legislatura.
Podrà tornar Puigdemont?
És la gran pregunta, i la resposta és una incògnita. De moment, un llaç groc ocupa l'escó on s'hauria d'asseure Puigdemont. La recusació de tres magistrats del Tribunal Constitucional (TC) pot allargar els terminis previstos -l'horitzó temporal més probable, abans d'aquest moviment, era la tardor- i, per ara, ningú s'atreveix a situar un retorn definitiu en el calendari. Què farà quan torni? "Només ho sap ell", insisteixen a les files del partit. La incògnita és si voldria entomar el rol de cap de l'oposició -en campanya es va comprometre a no fer-ho- o si apostarà per un paper més secundari, també al partit. De moment, la seva figura és inqüestionable en públic, i és qui traça tots els rumbs.
Quin paper jugarà Junts amb els pressupostos?
Si no hi ha imprevistos, el partit tindrà un rol secundari. La prioritat d'Illa passa per aprovar els comptes amb els vots d'ERC -caldran avenços en el finançament singular- i dels Comuns, que aquesta setmana han presentat el fitxatge de 100 inspectors d'habitatge. Junts, que ja es va desmarcar dels últims dos projectes de pressupostos del Govern -en temps de Pere Aragonès a Palau-, no té intenció d'entrar en cap negociació. A Madrid, en canvi, el partit de Puigdemont sí que té la clau per validar els comptes de Pedro Sánchez. D'entrada, però, no serà senzill: a la demanda de complir amb les inversions pendents, s'exigirà resoldre altres compromisos pendents, com el català a Europa.
Com impactarà l'adeu de Jaume Giró?
El comunicat amb el qual es va acomiadar l'exconseller d'Economia de la direcció de Junts i de l'acta de diputat va suposar un missatge nítid a Puigdemont. Referent del sector pragmàtic, amb bones relacions dins del grup parlamentari, atent al territori i sempre disposat a ajudar en la negociació oberta a Madrid, Giró no era un dirigent qualsevol del partit. Molest amb el rumb de la formació, va decidir deixar les seves responsabilitats. La cita de Waterloo d'aquest dilluns serà la primera en què ja no intervindrà, i també la primera en què no hi serà David Saldoni, ara al sector privat. L'anterior responsable de Política Municipal tampoc compartia bona part de l'estratègia de la formació.
Quines figures tindran protagonisme al grup parlamentari?
Albert Batet continua com a president del grup parlamentari, i Mònica Sales -a qui s'anuncia com a protagonista de la roda de premsa d'aquesta tarda- es manté com a portaveu a la cambra catalana. Quan se li van donar galons, també al partit -n'és vicepresidenta des de fa un any-, l'encàrrec era el de construir-se un perfil públic que es combinés amb el pes específic de Batet, de la confiança de Puigdemont. Hi ha figures que han crescut des que van aterrar al partit, com és el cas de Salvador Vergés, cap de files per Girona i a qui hi ha companys de partit que li auguren un futur ambiciós. De moment, això sí, tots -començant per Puigdemont- hauran d'afrontar una altra tardor calenta.