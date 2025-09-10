La jornada laboral no es reduirà a 37,5 hores, almenys de moment. El Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dimecres, amb els vots en contra de Junts, PP i Vox, la mesura estrella de la vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz. Els contactes dels últims dies -que Díaz assegura haver mantingut directament amb Carles Puigdemont- no han servit perquè retiressin l'esmena a la totalitat i aplanar el terreny, de manera que la reducció de jornada ha acabat finalment naufragant. La també líder de Sumar ja ha insistit que la tornarà a presentar al llarg de les pròximes setmanes.
Un debat protagonitzat per crítiques i retrets creuats ha precedit la votació de les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PP i Vox, que han prosperat amb els 177 vots de les tres formacions de dreta i extrema dreta. D'aquesta manera, el text no continuarà la seva tramitació parlamentària. La mesura va ser consensuada el desembre de 2024 entre el Ministeri de Treball i els sindicats CCOO i UGT després d'un any de negociacions, de les quals es va despenjar la patronal. El Consell de Ministres la va aprovar al maig, però en cap moment ha estat garantida la seva viabilitat, precisament pel veto de la dreta.
En la seva intervenció, Díaz ha defensat la mesura davant els diputats i ha carregat contra la dreta espanyola -"la ciència no els acompanya", ha dit al PP- i contra Junts. "Vostè creu que avui s'ha de treballar com a l'Espanya de 1983?", s'ha preguntat la líder de Sumar, i ha acusat Míriam Nogueras de "mentir" amb els arguments contra la reducció de la jornada laboral. "Les empreses incrementen beneficis i d'això no en parlen", ha assenyalat, i ha acusat Nogueras de "representar el capital" mentre el govern espanyol "representa la gent treballadora catalana i espanyola". "No es posa al costat dels treballadors catalans, sinó de qui avui a Espanya i Catalunya s'està forrant", ha reblat, i ha pronosticat un "fracàs" de Junts, perquè una majoria àmplia dels votants juntaire són favorables a la reducció de la jornada.
"Junts representa la patronal espanyola en els seus sectors més reaccionaris, no a l'independentisme català", ha assegurat la vicepresidenta espanyola. També ha exhibit a la cambra espanyola el document que va traslladar als juntaires per "modernitzar els autònoms i les pimes catalanes i espanyoles". "Ho han llençat a les escombraries", ha dit, i ha lamentat l'error dels juntaires, que han impedit una tramitació de la norma que no implicava ni molt menys una aprovació definitiva, sinó que s'hauria pogut esmenar o bé rebutjar més endavant. "La norma s'obrirà camí i seria bo que vostès tornessin al diàleg i no s'enfrontessin als treballadors", ha reblat, i ha alertat que el resultat de la votació d'avui és un "assaig general" del que pot passar si governen "les tres dretes".
Per la seva banda, els socialistes ha acusat la dreta d'impedir el debat. "No poden justificar el seu no davant la societat espanyola", ha dit el diputat Alberto Mayoral, que ha negat que la reforma que es planteja sigui "insostenible". També ha posat en dubte que mantenir les vuit hores de jornada laboral permeti tenir més competitivitat. "Per què treballar més hores ens fa ser més competitius? El que ens fa més competitius és més salut laboral o conciliació", ha insistit.
ERC acusa la triple dreta de ser "el braç polític" de la patronal
El diputat d'ERC, Jordi Salvador, també ha carregat contra la dreta, especialment contra Junts. "No sé si han pactat o no, però diuen el mateix", ha dit, i ha acusat les tres dretes d'impedir millorar la llei durant la tramitació del Congrés. Salvador ha dit que la reducció de la jornada laboral permet "desemmascarar" els partits qui defensen. "La gran patronal espanyola està satisfeta", ha assegurat. El dirigent republicà ha dit que, en les votacions crucials, "Junts, PP i Vox actuen com a braç polític de la patronal espanyola més rància" mentre deixa a l'estacada els treballadors. "Per ells sí que era important la mitja hora menys de feina", ha dit, amb aplaudiments a la bancada de Sumar. Salvador ha retret a Junts que no permeti "ni debatre" una llei que té el suport del 80% de la societat espanyola. "Estan al costat de la patronal i les elèctriques", ha reblat.
Junts es justifica: "Viure millor no és treballar mitja hora més"
Des de Junts han justificat el "no", però s'han obert al diàleg. El diputat de Junts Josep Maria Cervera ha defensat l'esmena a la totalitat a una mesura que els juntaires rebutgen i que titllen de "projecte personal" de Yolanda Díaz. Cervera ha assegurat que la reducció de la jornada laboral posa "en perill el progrés i el benestar" dels catalans i ha criticat que es presenti com a "solució a les dificultats" dels treballadors. "No hi ha hagut acord perquè a l'altre costat de la taula teníem qui contraposa treball i vida com si el treball no formés part de la vida", ha reblat el diputat, que ha assegurat que "viure millor no és treballar per llei mitja hora menys cada dia".
Cervera ha assegurat que "treballar menys sense solucionar els problemes estructurals el que farà és tensionar la viabilitat de les empreses" i ha lamentat que "s'empobreixi" la classe mitjana treballadora, els autònoms i les petites empreses. "Defensem una agenda laboral que vagi a l'arrel del problema i que no s'empari en proclames populistes", ha conclòs el diputat, que ha dit que Junts no ha "pactat res" amb PP i Vox i que va ser el PSOE qui va pactar amb els populars per fer "fora de l'ajuntament" de Barcelona Xavier Trias.
Segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 72% dels votants de Junts i dels populars veuen amb bons ulls la proposta del govern espanyol, així com el 66% dels de l'extrema dreta. La reducció de la jornada compta també amb un suport transversal pel que fa als grups d'edat: l'opinió favorable frega el 85% en totes les franges en edat de treballar i només baixa fins al 75% entre les persones de més de 65 anys, és a dir, les que ja no es veurien beneficiades per la reforma.