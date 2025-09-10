CCOO i UGT exigeixen a Junts que retirin l'esmena a la totalitat a la reducció de jornada

CCOO i UGT han tornat a carregar contra Junts per oposar-se a la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores i li han exigit que retiri l’esmena a la totalitat. Els dos sindicats majoritaris s’han concentrat aquest dimecres al matí davant la seu de Foment del Treball i han assenyalat el partit que encapçala Míriam Nogueras al Congrés dels Diputats. “S’aliarà amb l’extrema dreta nacionalista espanyola”, ha dit el secretari general de CCOO, Unai Sordo. “Si no aproven la tramitació, voldrà dir que hi ha un menyspreu cap a la majoria de ciutadans d’aquest país”, ha afegit el líder estatal de la UGT, Pepe Álvarez.
Els dos màxims representants dels sindicats majoritaris a l’Estat han participat de la concentració a Barcelona i han reclamat als partits que els expliquin els arguments que tenen per oposar-se a la mesura.
La carpeta de la iniciativa estrella de Díaz estava encallada des de feia mesos. Quan Junts va anunciar que plantejaria una esmena a la totalitat, la principal queixa del grup que comanda Nogueras és que no s'havia iniciat amb els actors econòmics catalans, i que només s'havia abordat amb els grans sindicats estatals. En la reunió de la permanent celebrada dimarts passat a Brussel·les es va parlar de la qüestió, i ja va quedar clar que es mantindria l'esmena a la totalitat. Fonts consultades per Nació insistien en aquell moment que no hi havia cap negociació oberta en ferm, malgrat que Sumar ho donava per fet. Finalment, però, qualsevol contacte ha acabat fracassant.
Fins al punt que, aquest mateix dilluns matí, el PSOE ja es posava la bena abans que la ferida i destacava -així ho feia la seva portaveu, Montse Mínguez- que un naufragi de la reducció de la jornada laboral -la proposta és que sigui de 37,5 hores setmanals- suposés una derrota per al govern espanyol. Mínguez remarcava, en aquest sentit, que qui s'hauria d'explicar no és l'executiu, sinó els partits que tombaran la mesura. En contra de la reducció també hi ha el PP i Vox, que han plantejat esmenes a la totalitat. El context actual entre Junts i el PSOE -que mai ha defensat de manera entusiasta la iniciativa de Sumar- tampoc ha ajudat: Puigdemont s'inclina, per ara, per distanciar-se de la Moncloa.