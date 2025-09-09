«Posa en risc l'estat del benestar»: Junts justifica el «no» a la reducció de jornada

Si ahir Junts va comunicar al govern espanyol que tombaria la reducció de la jornada laboral, aquest dimarts s'ha encarregat de justificar-ho públicament. Míriam Nogueras, cap de files de la formació a Madrid, ha indicat que "posa en risc l'estat del benestar", i que es pot tractar d'una mesura que vagi "en contra dels interessos de Catalunya"."Pagaran els de sempre: els autònoms, la petita i mitjana empresa, els comerços de barri", ha assenyalat Nogueras, que en els últims dies ha mantingut contactes amb el Ministeri de Treball que comanda Yolanda Díaz. La reducció de jornada serà tombada aquest dimecres al Congrés amb els vots del partit de Carles Puigdemont, del PP i de Vox.
Segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 72% dels votants de Junts i dels populars veuen amb bons ulls la proposta del govern espanyol, així com el 66% dels de l'extrema dreta. La reducció de jornada s'aplicaria a totes les persones amb contractes laborals d'entre 38 i 40 hores setmanals. A Catalunya, 3,3 milions de persones treballen a jornada completa. La proposta de reduir la jornada compta també en un suport transversal pel que fa als grups d'edat. L'opinió favorable frega el 85% en totes les franges en edat de treballar i només baixa fins al 75% entre les persones de més de 65 anys, és a dir, les que ja no es veurien beneficiades per la reforma.
La carpeta de la iniciativa estrella de Díaz estava encallada des de feia mesos. Quan Junts va anunciar que plantejaria una esmena a la totalitat, la principal queixa del grup que comanda Nogueras és que no s'havia iniciat amb els actors econòmics catalans, i que només s'havia abordat amb els grans sindicats estatals. En la reunió de la permanent celebrada dimarts passat a Brussel·les es va parlar de la qüestió, i ja va quedar clar que es mantindria l'esmena a la totalitat. Fonts consultades per Nació insistien en aquell moment que no hi havia cap negociació oberta en ferm, malgrat que Sumar ho donava per fet. Finalment, però, qualsevol contacte ha acabat fracassant.
Fins al punt que, aquest mateix matí, el PSOE ja es posava la bena abans que la ferida i destacava -així ho feia la seva portaveu, Montse Mínguez- que un naufragi de la reducció de la jornada laboral -la proposta és que sigui de 37,5 hores setmanals- suposés una derrota per al govern espanyol. Mínguez remarcava, en aquest sentit, que qui s'hauria d'explicar no és l'executiu, sinó els partits que tombaran la mesura. En contra de la reducció també hi ha el PP i Vox, que han plantejat esmenes a la totalitat. El context actual entre Junts i el PSOE -que mai ha defensat de manera entusiasta la iniciativa de Sumar- tampoc ha ajudat: Puigdemont s'inclina, per ara, per distanciar-se de la Moncloa.
La confiança entre el líder a l'exili i Pedro Sánchez està corcada des que va arrencar l'any, i els últims esdeveniments no han ajudat. L'última reunió de la taula de diàleg internacional amb els socialistes només va servir per constatar que no s'estava avançant en el compliment dels acords subscrits el novembre del 2023. Sánchez necessita Junts per disposar de pressupostos, tot i que no només necessita l'independentisme, sinó també Podem, que tampoc té cap simpatia cap al govern espanyol. Més enllà dels motius polítics, però, Junts insisteix que hi ha un component ideològic que els impedeix fer costat a la reducció de jornada. "Som gent responsable", sostenen a la permanent del partit.