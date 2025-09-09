El 72% dels votants de Junts, a favor de reduir la jornada laboral

Estocada final de Junts a la reducció de la jornada laboral, una de les propostes estrella del Ministeri de Treball de Yolanda Díaz. Després de mesos avisant que no en facilitarien l'aprovació, Junts ha confirmat aquest dilluns que no retirarà la seva esmena a la totalitat i que, per tant, evitarà que la llei tiri endavant. Això, malgrat el suport transversal de la societat catalana a la jornada de 37,5 hores: el 83% de la ciutadania està a favor del projecte de llei, segons l'enquesta Òmnibus que el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) va presentar a principis d'estiu.
Junts, PP i Vox evitaran l'aprovació de la llei en contra de l'opinió majoritària dels seus propis electors. Segons aquesta mateixa enquesta, el 72% dels votants de Junts i del PP veuen amb bons ulls la proposta del Govern espanyol, així com el 66% dels de Vox. La reducció de jornada, que no comportaria una pèrdua salarial, s'aplicaria a totes les persones amb contractes laborals d'entre 38 i 40 hores setmanals. A Catalunya, 3,3 milions de persones treballen a jornada completa.
La proposta de reduir la jornada màxima en 2,5 hores setmanals, a més, compta també en un suport transversal pel que fa als grups d'edat. L'opinió favorable frega el 85% en totes les franges en edat de treballar i només baixa fins al 75% entre les persones de més de 65 anys, és a dir, les que ja no es veurien beneficiades per la reforma.
Un 'no' anunciat
L'oposició del partit, que a Madrid capitaneja Míriam Nogueras, no és en cap cas una sorpresa. Junts va presentar una esmena a la totalitat a finals de juny, juntament amb PP i Vox, denunciant que l'executiu de Pedro Sánchez no havia pactat la proposta amb els actors empresarials catalans i que només tenia l'aval dels grans sindicats estatals.
Així i tot, el ministeri de Yolanda Díaz no havia renunciat a obtenir el 'sí' de Junts: segons la ministra, Díaz i Puigdemont s'havien reunit per abordar la votació. Finalment, però, aquestes negociacions s'han demostrat inútils i el PSOE ja ha donat per fet la derrota parlamentària del Govern espanyol.