Rufián insinua que Junts cobra de les patronals per vetar les 37,5 hores de jornada

Dard enverinat de Gabriel Rufián a Junts. El polític d'Esquerra Republicana ha estat entrevistat a El Matí de Catalunya Ràdio i ha insinuat que Junts pot estar cobrant de les patronals com Foment del Treball per negar-se a la reducció de la jornada laboral. "Junts vol tornar a tenir una sèrie d'interessos que paguen molt bé un seguit de plantejaments", ha afirmat.
Abans, Rufián havia demanat a la dreta catalana que "torni a defensar el poble de Catalunya i que no escolti tant als lobbies". A la qual cosa Ustrell ha contestat "hi ha algú que està pagant a Junts perquè digui que no?". Rufián li ha assegurat que tots els partits de dretes reben pagaments per tal de defensar certs posicionaments. Després del debat al Congrés dels Diputats, i en declaracions als mitjans, Rufián ha insistit en la mateixa idea amb un missatge directe: "Qui paga mana".
Els motius del no de Junts
Dilluns Junts va comunicar al govern espanyol que tombaria la reducció de la jornada laboral i dimarts s'ha encarregat de justificar-ho públicament. Míriam Nogueras, cap de files de la formació a Madrid, ha indicat que "posa en risc l'estat del benestar", i que es pot tractar d'una mesura que vagi "en contra dels interessos de Catalunya"."Pagaran els de sempre: els autònoms, la petita i mitjana empresa, els comerços de barri", ha assenyalat Nogueras, que en els últims dies ha mantingut contactes amb el Ministeri de Treball que comanda Yolanda Díaz.
Crítica més suau d'Alamany
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha criticat que Junts voti en contra aquest dimecres al Congrés de la reducció de la jornada laboral, una mesura que, ha dit, "avala la gran majoria social". "A Esquerra estem al costat dels treballadors i d'una majoria social que no entén com Junts pot votar al costat del PP i de Vox, que són una amenaça real per als treballadors i per al país", ha dit en declaracions a periodistes.
Alamany ha assenyalat que a Catalunya "el cost de la vida és major que a la resta de l'Estat" i per això també ha reivindicat un salari mínim català. La reducció de jornada serà tombada aquest dimecres al Congrés amb els vots del partit de Carles Puigdemont, del PP i de Vox.