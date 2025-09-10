ERC critica que Junts voti amb PP i Vox en contra de reduir la jornada laboral: «Són una amenaça real»

La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, ha criticat que Junts voti en contra aquest dimecres al Congrés de la reducció de la jornada laboral, una mesura que, ha dit, "avala la gran majoria social". "A Esquerra estem al costat dels treballadors i d'una majoria social que no entén com Junts pot votar al costat del PP i de Vox, que són una amenaça real per als treballadors i per al país", ha dit en declaracions a periodistes. Alamany ha assenyalat que a Catalunya "el cost de la vida és major que a la resta de l'Estat" i per això també ha reivindicat un salari mínim català. La reducció de jornada serà tombada aquest dimecres al Congrés amb els vots del partit de Carles Puigdemont, del PP i de Vox.\r\n