Junqueras abandera una nova «entesa nacional» per ser president de la Generalitat

“Necessitem una entesa nacional per defensar la democràcia i l'estat del benestar”. Aquesta ha estat una de les frases més destacades de la conferència d'Oriol Junqueras vuit anys després de l'1-O i, de manera implícita, el tret de sortida a la seva voluntat de ser president de la Generalitat. El líder d'ERC, en un discurs des de l'Auditori de Barcelona, ha reivindicat la seva capacitat pactista per reobrir l'horitzó independentista i vincular-lo a les lluites socials, com poden ser l'exigència d'un finançament just, la millora de la gestió del transport públic o la garantia del dret a l'habitatge.
Junqueras ha apel·lat a aspirar a la "plenitud de la nació" i ha recordat que gràcies a l'independentisme s'han obert totes les carpetes que suposen majors competències per a Catalunya. En aquest sentit, però, ha considerat "absurd i dolent pel país" el fet que ERC "sovint ha d'afrontar batalles en solitari". "Mai deixarem de demanar que ens acompanyin i fins i tot els acompanyarem si ho demanen", ha dit Junqueras, en un missatge prou nítid cap a la resta de forces independentistes, mentre que ha agraït l'acompanyament del món empresarial i sindical en algunes de les reivindicacions.
El president d'ERC també ha admès que la batalla pel finançament o per la gestió de Rodalies no són "decisives". En aquest sentit, ha fet una crida a recuperar l'horitzó de la independència: "Si no som un estat, sempre estarem subjectes a les arbitrarietats imposades pel govern espanyol, sigui de PP i Vox o dels socialistes", ha sentenciat. Ara bé, el camí per recuperar les aspiracions nacionals no és fàcil, ha dit Junqueras, que ha demanat "convèncer majories molt àmplies" per tenir més força davant la previsible "reacció antidemocràtica" de l'Estat.
Junqueras recepta menys por i més esperança
La contraposició entre la por i l'esperança ha estat una de les idees més repetides pel líder republicà durant la conferència. El primer sentiment, segons ha dit Junqueras, deriva d'allò que és diferent, i és aquí on ha parlat d'immigració. "La immigració no és el problema perquè el nostre país n'ha viscut l'arribada massiva en molts episodis i això no ha fet créixer les dretes extremes", ha sentenciat. Per contra, Junqueras ha defensat que la principal raó de l'onada ultra són les desigualtats, la injustícia i els desequilibris que percep la societat. Encara sobre el debat migratori, ha posat el repte d'aconseguir que "tothom qui ve de lluny estimi amb orgull el país".
La conferència de Junqueras ha aplegat unes 600 persones a l'Auditori de Barcelona. Entre els assistents hi havia la plana major d'ERC i tot un ventall de dirigents històrics del partit, fins i tot algunes que havien discrepat amb el president republicà durant l'últim procés intern. Com és habitual en conferències d'aquest estil, també hi han assistit representants d'altres partits polítics com Lluïsa Moret del PSC o Josep Rius de Junts, a més d'altres de la CUP, els Comuns o Podem. També hi eren membres d'organitzacions i entitats de la societat civil.
14 anys de l'última conferència de Junqueras
La conferència d'aquest dimarts ha estat la primera que fa Junqueras en més d'una dècada. Les coses han canviat molt des d'aquell desembre de 2014. Llavors, el títol de l'acte portava per nom "Crida a un nou país: la República catalana" i el context era la pressió de l'extinta Convergència a ERC perquè acceptés una llista unitària. El context ara és molt diferent: la independència no es troba a la primera pàgina del debat públic i el president d'ERC està inhabilitat. Però, no sense un congrés convuls, Junqueras ha tornat a la primera línia política i aspira a enfortir de nou el partit en el millor moment del PSC.
Tot i la presó, el president d'ERC ha tingut temps de tot. Ha estat indultat i es troba a l'espera que l'amnistia s'apliqui del tot. Ha dimitit del càrrec entre cert rebombori intern i ha fet una ronda de visites al país per escoltar la militància. Després de tot, ha tornat al càrrec amb el suport de la majoria de la militància. El partit ha viscut un procés intern dolorós que va coincidir amb la pèrdua de la Generalitat i els mals resultats de l'últim cicle electoral i ara a Junqueras li toca reconstruir el partit amb la mirada posada, si els jutges ho permeten, en tornar a ser candidat en unes eleccions.