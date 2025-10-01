Maragall diu que no votarà ERC si el candidat és Junqueras: «Divideix i enfronta el partit»

Ernest Maragall no votaria ERC en unes eleccions al Parlament si Oriol Junqueras en fos el candidat. Així ho ha assegurat l'exconseller d'Acció Exterior i exlíder republicà a Barcelona en una entrevista a 3CatInfo aquest dimarts a la nit en què ha constatat "la capacitat per dividir i enfrontar" del president del partit i ha considerat un "pecat" que prescindís de Marta Rovira.
Maragall ha lamentat la "dinàmica" que ha pres ERC, el mateix dia que Junqueras ha formalitzat la candidatura a presidir el Govern i ha proposat una "entesa nacional" per defensar la democràcia. Sobre la reivindicació de Junqueras de la seva capacitat per arribar a pactes, ha reblat: "Jo el que puc constatar és la seva capacitat per dividir i enfrontar". Tot i això, ha assegurat que no està "enfadat" pel tracte que va rebre 14 mesos després de donar-se'n de baixa per la crisi dels cartells despectius sobre l'Alzheimer de l'exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall, que van resultar ser un atac de falsa bandera.
Sí ha subratllat que no combrega amb la deriva que ha agafat la formació: "Avui escoltava la conferència de Junqueras i no ha fet més que confirmar la meva tesi", ha assegurat, per afegir tot seguit que no el votaria tant si ERC presenta el seu president com a candidat com si ell es presenta com a candidat "sense el partit". A més, ha assenyalat l'absència de símbols vinculats a la formació republicana a l'escenari on Junqueras ha ofert la xerrada.
Ha estat aleshores quan ha discrepat de la capacitat de Junqueras per arribar a pactes, tot assegurant que ell ha pogut "constatar" la "capacitat" del líder republicà "per dividir i enfrontar, per engegar, per expulsar, per purgar, per prescindir de magnífics actius polítics del país, que eren de la seva organització, però que no són propietat d'un partit, són patrimoni de la ciutadania". En aquest sentit, ha opinat que "prescindir" de Rovira ha estat "un error greu, pitjor que un error, un pecat". Per això ha considerat que Junqueras té "tot el dret" de presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat, i ha assegurat que li mereix "tot el respecte i el reconeixement" per la trajectòria dels últims 15 anys, tot i que ha opinat que "no està en condicions de representar el futur d'aquest país".