L'Àgora de Joan Tardà ja és corrent intern d'ERC: «Cal un front popular d'esquerres»

ERC ja té primer corrent intern després de l'últim cicle electoral. L'Àgora Republicana de Joan Tardà s'ha constituït formalment com a sector intern del partit després de presentar 566 avals, aproximadament el doble dels requerits. "Som una iniciativa amb múscul", celebren des d'aquest moviment que comanda l'exdiputat republicà a Madrid. Cal recordar que les bases d'ERC van aprovar al congrés del passat març que, en el marc de la ponència estratègica, hi hagués una modificació de les normes i funcionament del partit que permetés el reconeixement d'aquests corrents.
Quin és l'objectiu d'Àgora Republicana? Doncs aconseguir que ERC se sumi a un "front popular d'esquerres sobiranistes", una proposta abraçada per Tardà i també posada sobre la taula per part de Gabriel Rufián. El primer repte, que es preveu complicat, serà convèncer la mateixa direcció del partit, que ja ha deixat clar que aquesta coalició és únicament vàlida en unes eleccions europees de circumscripció única. Així i tot, els de Tardà assumeixen la veu portant de la proposta perquè, consideren, és un debat que anirà creixent dins la formació republicana.
El dibuix és clar: el corrent intern veu que, si ERC, els Comuns i la CUP es troben en molts dels plantejaments, no té sentit que competeixin electoralment. "Volem interpel·lar les bases perquè abordin un debat que és imprescindible", explica una font d'Àgora Republicana consultada per Nació. El corrent intern considera que el debat de la unitat anirà creixent en el si de totes tres formacions i que també s'estendrà en els moviments socials i en el conjunt de la ciutadania en un context d'auge de l'extrema dreta: "Si no actuem, ens vindrà un xàfec immens", diuen des del corrent intern, que adverteixen que estan en joc elements com la catalanitat o l'estat del benestar.
L'objectiu final és que tota la feina de convenciment d'aquest front d'esquerres acabi en una votació de la militància. L'horitzó és encara ampli, ja que les pròximes eleccions catalanes no estan previstes fins al 2028. A les municipals, els impulsors d'aquesta unitat de les esquerres creuen que el context és molt diferent i que no és aplicable en la lògica que cada poble o ciutat té les seves circumstàncies. Així doncs, en l'àmbit nacional, aquesta candidatura de les esquerres catalanes hauria de trobar-se en l'agenda social i també en la de la resolució del conflicte, que passaria per la resposta conjunta d'un referèndum d'autodeterminació.
"Hem de sortir de la zona de confort de les sigles", apunta una font d'Àgora consultada per aquest diari. Des del corrent intern volen fomentar el debat a les files d'ERC, però també "contagiar altres partits" i fins i tot a l'Estat. "Un front popular d'esquerres a Catalunya pot ser un mirall per a les esquerres espanyoles", creuen des d'Àgora. A Madrid, Rufián va "posar l'elefant a l'habitació", segons el corrent intern, però admeten que l'aritmètica és més complicada pels xocs constants a l'esquerra del PSOE entre Sumar, Podem i Esquerra Unida, entre altres actors. "No ens podem permetre el luxe de tenir un govern de PP i Vox", alerten des d'Àgora.
Pel fet de constituir-se com a corrent intern, Àgora Republicana es nodreix ara de representació al consell nacional i de tota una estructura que li permet tenir veu en els òrgans de funcionament d'ERC. Cal recordar que el corrent intern comandat per Tardà ja va pactar amb la nova direcció d'ERC una menció a la ponència política en què s'establia el compromís de "buscar un equilibri perquè les diferents maneres d'entendre l'independentisme puguin conviure" a les files republicanes. Un acord de mínims després que el nou equip de Junqueras refusés obrir el partit a persones no independentistes, però que ha aconseguit establir sintonia amb aquest corrent.