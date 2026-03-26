Condemnat un mosso a set anys de presó i a una multa de 28 milions pel tràfic de 620 quilos de cocaïna

L’Audiència de Lleida ha condemnat a set anys i mig de presó un agent dels Mossos d’Esquadra per la seva implicació directa en una xarxa internacional de narcotràfic. El tribunal el considera cooperador necessari en la importació de 620 quilos de cocaïna, la partida més gran mai confiscada a les comarques lleidatanes. A més de la pena de presó, se li ha imposat una multa astronòmica de 28 milions d’euros.
La sentència conclou que el mosso va finançar l’operació amb l’aportació de 85.000 euros per portar la droga des de Panamà i va facilitar el lloguer d’una nau al polígon El Segre de Lleida per emmagatzemar la mercaderia. Tot i que l’agent va negar els fets durant el judici, al·legant que els diners eren per a reformes i que desconeixia la presència de droga, les escoltes de la Divisió d’Afers Interns (DAI) van ser determinants per incriminar-lo.
La resta de la trama, formada per quatre processats més, va optar per reconèixer els fets després d’arribar a un acord amb la Fiscalia. A canvi de confessar i col·laborar, se’ls han aplicat atenuants que han reduït les seves condemnes a penes d’entre 2 i 6 anys de presó. L’agent de policia, actualment suspès de sou i feina, va ser l’únic que va rebutjar el pacte i va mantenir la seva versió d'innocència fins al final.
La investigació, anomenada operació "Street-22", va esclatar el gener del 2022 quan la Guàrdia Civil i Vigilància Duanera van interceptar un rotor industrial al port de Barcelona. Després de seguir la pista fins a Lleida, els agents van necessitar l’ajuda dels Bombers per obrir la pesant peça d’acer, on es camuflaven 537 paquets de cocaïna amb una puresa del 80%, valorats en més de 67 milions d’euros al mercat detallista.
Aquest decomís va ser la clau per desarticular, posteriorment, una de les organitzacions criminals més potents de l'Estat en el marc de l'operació Miltruck-Frenchi. Aquella macrointervenció es va tancar amb 25 detinguts i la confiscació total de més de set tones de cocaïna, consolidant aquest cas com un dels cops més rellevants contra el tràfic de drogues a Catalunya.