Una dona declara que un veí la va drogar i la va intentar violar a Agramunt

L’Audiència de Lleida ha jutjat aquest dijous un home acusat d’intentar violar la seva veïna el novembre del 2020 a Agramunt, a la comarca de l’Urgell. Segons la víctima, l’acusat li hauria posat droga en una cervesa abans d’intentar agredir-la sexualment. Ella ha relatat que, després de perdre la consciència, va despertar-se al replà sense recordar com havia sortit del pis.
Durant la seva declaració, la dona ha explicat que havia pujat a casa del processat per fotografiar el comptador de la llum i que ell va insistir perquè es quedés a sopar i dormir. Tot i negar-s’hi, l’home li va oferir cervesa i, al poc temps, va començar a sentir-se marejada i sense control del cos. Segons ha relatat, l’acusat la va llançar al sofà llit, va intentar abaixar-li els pantalons i la va colpejar mentre ella cridava que parés.
La víctima assegura que va perdre el coneixement i que només recorda haver-se despertat més tard fora del pis. Els informes forenses van confirmar hematomes compatibles amb una agressió, tot i que no es van trobar restes de semen ni indicis químics de submissió, ja que podrien haver desaparegut al cap de poques hores.
L’acusat, per la seva banda, ha negat l’agressió i ha afirmat que només es van fer petons consentits. Ha reconegut, però, que l’endemà li va enviar un missatge demanant disculpes sense saber justificar el motiu.
La Fiscalia manté la petició de 3 anys i mig de presó i 7 de llibertat vigilada per intent de violació, així com una ordre d’allunyament i una indemnització de més de 6.000 euros per les seqüeles. La defensa, en canvi, demana l’absolució i assegura que la dona podria haver-se marejat per la marihuana o per la combinació d’alcohol i medicació. El cas ha quedat vist per a sentència.