Detectats deu negocis i cinc domicilis amb la llum punxada al Pla d’Urgell

Els Mossos d’Esquadra han detectat deu establiments i cinc domicilis amb connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica en el marc d’un operatiu que ha inclòs 24 inspeccions en diversos municipis del Pla d’Urgell. L’actuació s’ha saldat amb la detenció de dos propietaris de comerços i d’un electricista presumptament implicat en les manipulacions de les instal·lacions.
La investigació es va iniciar el 29 d’abril després que un ciutadà alertés la policia que un comerç de Mollerussa podria tenir la llum connectada de manera il·legal i un treballador sense contracte. En la inspecció inicial, els agents van confirmar les sospites i van comprovar que l’establiment estava connectat fraudulentament a la xarxa elèctrica i que hi treballava una persona sense permís de treball ni contracte laboral.
L’endemà, la investigació va revelar que el responsable del negoci estava vinculat a altres establiments i domicilis. En un dispositiu conjunt amb tècnics d’Endesa, la Policia Local i tècnics municipals, es van inspeccionar tres comerços i un domicili de Mollerussa, on es van detectar noves connexions il·legals. A més, en un dels negocis es va localitzar una segona persona treballant en situació irregular.
L’1 de maig, els agents van sorprendre diverses persones manipulant el quadre elèctric d’un dels establiments per reconnectar-se de manera fraudulenta al subministrament. Davant d’aquests fets, van detenir el responsable del negoci, a qui se li atribueixen quatre delictes de defraudació de fluid elèctric, dos delictes contra els drets dels treballadors i un delicte de desobediència als agents de l’autoritat.
La investigació va continuar i va permetre identificar altres possibles casos a Mollerussa i en diferents municipis de la comarca. El 28 de maig es va desplegar un nou dispositiu amb 18 inspeccions —13 en establiments i 5 en domicilis— als municipis de Mollerussa, Barbens, Ivars d’Urgell, Sidamon, el Palau d’Anglesola, Bellvís i Torregrossa.
En aquesta segona fase es van localitzar tres establiments més i quatre domicilis amb connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica. Els responsables van ser denunciats per delictes de defraudació de fluid elèctric.
Dos dies més tard, el 30 de maig, els Mossos van comprovar que un establiment de Barbens que ja havia estat inspeccionat tornava a disposar de subministrament elèctric il·legal. Per aquest motiu, van detenir-ne el responsable com a presumpte autor d’un delicte de desobediència als agents de l’autoritat i d’un nou delicte de defraudació de fluid elèctric.
La investigació també va permetre identificar l’electricista presumptament encarregat de manipular les instal·lacions. Els agents van comprovar que el seu propi domicili també disposava d’una connexió fraudulenta, motiu pel qual va ser denunciat per via penal. En total, durant l’operació es van dur a terme 24 inspeccions, 19 en establiments i 5 en domicilis. Les actuacions van permetre detectar irregularitats en deu negocis —dos dels quals reincidents— i en cinc habitatges.
A banda dels delictes relacionats amb el frau elèctric, en alguns establiments també es van aixecar actes administratives per deficiències sanitàries i diverses irregularitats administratives.
Els Mossos d’Esquadra consideren finalitzada l’operació, tot i que no descarten noves detencions si apareixen nous indicis o informació relacionada amb els fets investigats.