Fiscalia demana 9 anys de presó per a l'acusat d'intentar apuntalar una dona a Lleida

La Fiscalia demana 9 anys de presó i 3 anys de llibertat vigilada per a l'home acusat d'intentar matar una dona a ganivetades en un bar del carrer Venus de Lleida.
Els fets es van produir el 12 de març de 2025 a la tarda quan, per motius que no han transcendit, el processat va discutir amb la dona i amb una altra persona a l'establiment, als quals sembla que ja coneixia. Segons el ministeri públic, seguidament l'individu va abandonar el bar, però hi va tornar al cap de deu minuts, va ruixar la dona amb esprai a la cara, va treure una navalla d'onze centímetres de fulla i li va clavar diverses ganivetades per l'esquena a la zona de les costelles. L'home, de 63 anys i sense antecedents, va fugir i els Mossos el van detenir de matinada.
Diverses unitats de la policia catalana, la Guàrdia Urbana de Lleida i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins a aquest establiment situat al barri de la Mariola. La víctima, de 44 anys, va ingressar en estat greu a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova i va estar ingressada durant dos dies a conseqüència de les ferides.
La Fiscalia acusa l'home d'un suposat delicte d'homicidi en grau de temptativa perquè considera que va actuar "amb l'ànim de posar fi a la seva vida o sent coneixedor que això podia passar amb una alta probabilitat". La petició de l'acusació pública és de 9 anys de presó i de 3 anys més de llibertat vigilada.
A més, el fiscal també sol·licita que el processat indemnitzi la víctima amb 2.460 euros per les lesions que va patir, amb 3.000 euros per les seqüeles que li ha deixat l'agressió i amb 90 euros pels danys ocasionats a la jaqueta que duia. El judici està previst que se celebri els dies 21 i 28 d'abril a l'Audiència de Lleida.