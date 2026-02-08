08 de febrer de 2026

Societat

Enxampat a Barcelona amb un patinet capaç d'assolir els 92 km/h i positiu en drogues

Publicat el 08 de febrer de 2026 a les 16:44

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va enxampar ahir dissabte al matí el conductor d'un patinet capaç d'assolir els 92 quilòmetres per hora de velocitat màxima. Una patrulla d'agents de la GUB va detectar l'home circulant amb excés de velocitat al districte d'Horta-Guinardó de la capital catalana i va aturar-lo. L'infractor conduïa sense haver obtingut mai el permís de conduir i va donar positiu en alcohol i drogues. L'home va quedar investigat per un delicte contra la seguretat viària i un altre delicte per circular sota els efectes de l'alcohol i les drogues.

