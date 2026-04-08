El preu del porc recupera 27 dels 30 cèntims que va perdre per la pesta

El preu del porc ha recuperat 27 dels 30 cèntims que va perdre quan va esclatar la crisi de la pesta porcina africana (PPA) a finals de l’any passat. El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha explicat en una entrevista amb l’ACN que la cotització del quilo de porc viu se situa en 1,27 euros, però que el productor encara es troba en una situació de pèrdues. Malgrat que el mercat ha experimentat una fase de “recuperació significativa” en els darrers mesos, Bergés apunta que l’escenari futur continua sent incert, tot i que hi ha “indicadors positius” pel que fa a la contenció de la malaltia. El sector es manté a l’expectativa de diversos factors externs com poden ser la temporada de barbacoes amb l’arribada de la primavera.
“El preu estava tan baix que l’únic que podia fer era pujar”, assenyala Bergés per valorar el repunt que hi ha hagut les darreres setmanes en el preu del porc. S’ha recuperat “la factura de la pesta” però ara queda pendent la del mercat de la carn, i per això el sector té la vista posada en l’arribada de la primavera, que fomenta les barbacoes a l’aire lliure i, per tant, el consum de carn al conjunt d’Europa.
Un altre factor que determinarà l’evolució i possible sortida de la crisi derivada de la PPA és la pressió sobre els escorxadors, ja que s’ha observat que l’augment del preu del porc viu no s’ha traslladat íntegrament al preu de la carn. Això ha provocat que els marges de benefici dels escorxadors europeus s’hagin reduït considerablement. Bergés afegeix que donada la volatilitat de la situació, cal fer un seguiment setmana a setmana de l’evolució sanitària i de la capacitat del mercat carni per absorbir els preus actuals del viu.
Pel que fa a l’oferta, Bergés preveu una reducció de la disponibilitat de porcs durant aquesta primavera a causa de la menor entrada de garrins que hi va haver al desembre i el gener, coincidint amb el moment de més incertesa per la pesta. Una vegada superada la Setmana Santa, el mercat busca una estabilitat mentre s’absorbeixen els possibles retards en les matances.