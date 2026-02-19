Centres educatius de Ponent suspenen sortides i colònies com a mesures de pressió a Educació

Almenys dos centres educatius de Ponent han decidit suspendre les sortides i colònies dels escolars com a mesura de pressió al Departament d’Educació. Són l’escola Santa Maria de Gardeny i l’escola Joc de la Bola, segons el sindicat CGT que asseguren que aquestes decisions “no són casos aïllats” sinó l’expressió d’un malestar creixent. Defensen que la mesura no qüestiona el valor pedagògic de les colònies i sortides, sinó que posa el focus en la “responsabilitat personal i professional” que impliquen, la disponibilitat fora de l’horari laboral i les hores extra no compensades, en un context de sobrecàrrega generalitzada.
Segons la CGT Ensenyament Ponent-Pirineus, una setmana després de la vaga educativa, els centres educatius de Ponent han tornat a protagonitzar una nova jornada d’accions en continuïtat amb la protesta de dimecres 11 de febrer. Han estat concentracions a les entrades, pancartes i samarretes grogues que han marcat una jornada que consideren que “consolida el cicle de mobilitzacions als centres del territori”.
Des del sindicat s’ha fet una crida a continuar impulsant accions als centres cada dimecres i a seguir l’exemple de les escoles lleidatanes que han decidit suspendre activitats complementàries. El sindicat ha expressat el seu suport als claustres que facin aquest pas i ha assegurat que els tindran al seu costat i es posaran a la seva disposició per donar-los “cobertura sindical i visibilitat”.
A més, animen als centres a fer públiques les seves decisions i a coordinar-se territorialment per reforçar la pressió. En aquest sentit, assenyalen que si el Departament “no garanteix condicions dignes”, no pot continuar “exigint voluntarisme infinit”.