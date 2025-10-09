Aragó rebutja l’informe independent sobre Sixena i exigeix començar a embalar les pintures

El govern de l’Aragó ha rebutjat de manera contundent la possibilitat que tècnics de l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) elaborin un informe pericial sobre l’estat de les pintures murals de Sixena, tal com havia sol·licitat el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) al Ministeri de Cultura. El director general de Cultura aragonès, Pedro Olloqui, ha anunciat aquest dijous que l’executiu s’ha oposat “amb fermesa” davant el jutjat d’Osca, considerant “intolerable” que es presenti com a prova independent “un informe fet per un dels actors que governa el MNAC”.
Olloqui ha anat més enllà i ha reclamat al museu català que “comenci ja a fabricar els embalatges” per al trasllat de les pintures, assegurant que aquestes “es troben estables” i poden moure’s “sense riscos extraordinaris”. Segons ell, les anàlisis recents de les mostres físiques preses el 31 de juliol confirmen que els components químics de les obres estan “totalment estables”, fet que garanteix la seva seguretat durant el desplaçament.
En un escrit presentat davant la titular del jutjat de primera instància i instrucció número 2 d’Osca, el govern aragonès argumenta que la petició del MNAC és “extemporània” i que l’IPCE no pot actuar com a perit independent, sinó com a part implicada.
Olloqui també ha criticat la resposta “tèbia” del Ministeri de Cultura, lamentant que en cap moment s’hagi expressat “el compromís inviolable del govern espanyol amb el compliment de la sentència”. En aquest sentit, ha exigit tant a l’executiu central com a les institucions catalanes que “es comprometin amb l’estat de dret” i facin efectiu el trasllat de les pintures.
El responsable cultural ha reiterat que el trasllat de les obres és perfectament possible i ha rebutjat la petició del MNAC d’allargar el termini fins a 76 setmanes. Segons el cronograma aragonès, 28 setmanes són “més que suficients” per completar el procés. Finalment, Olloqui ha avisat que l’Aragó “no tolerarà una divisió del patrimoni” entre les pintures profanes i les de la sala capitular del monestir, ja que totes “han rebut el mateix tractament de conservació” i presenten “una situació idèntica”.