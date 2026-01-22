Oriola fitxa l'advocat de Sixena per reclamar un còdex medieval a Catalunya

L'Ajuntament d'Oriola ha iniciat "accions judicials contra la Generalitat" per reclamar la devolució del Llibre de Repartiments dels terres entre vehins de la molt Nobre i Leal i Insigne Ciutat d'Oriola, un valuós còdex medieval de la Biblioteca de Catalunya. El consistori murcià ha anunciat en un comunicat que ha contractat el mateix advocat que lidera la pugna per les pintures de Sixena, Jorge Español, per reclamar la peça històrica del segle XIV.
Des del poble d'Oriola denuncien que el manuscrit va ser robat de l'arxiu Municipal d'Oriola sense conèixer el seu destí, fins que entre els anys 1920 i 933, va ser adquirit "sabent del seu origen il·lícit per la Diputació de Barcelona".
El consistori argumenta que la decisió per engegar el procés judicial respon a la necessitat de "defensar els interessos patrimonials i històrics de la ciutat després de dècades de reclamacions administratives infructuoses". L'alcalde d'Oriola, Pepe Vegara, del Partit Popular, titlla el possible assoliment del llibre de "justícia històrica i de defensa del patrimoni de tots els oriolans".
En la mateixa direcció, la nota de premsa indica que el ple municipal va aprovar el maig del 2021 una Declaració institucional en defensa de la recuperació del Llibre dels Repartiments, i l’agost d’aquell mateix any es va fer un requeriment formal a la Generalitat de Catalunya. La qual, segons el consistori, el Consell Valencià de Cultura va emetre un informe de suport a la causa.
Jorge Español, un vell conegut
L'historial d'Español en el litigi entre Catalunya i l'Aragó -i ara, l'Oriola- és molt llarg i difícil de resumir, però el que queda clar és que ha estat implicat en tots els processos. La seva gran victòria va ser quan va aconseguir que les obres del Museu de Lleida tornessin al Monestir de Sixena. Va ser la defensa del mateix poble i del govern de l'Aragó en les reclamacions de nul·litat de les compres fetes per la Generalitat a les monges del monestir, que finalment els tribunals aragonesos van reconèixer. En plena aplicació de l'article 155, el desembre de 2017 les obres van ser sostretes per la Guàrdia Civil per ordre del ministre de Cultura del moment, Íñigo Méndez de Vigo.